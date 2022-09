El PP se desmarca del rechazo a la precariedad sanitaria en Vilagarcía

Guerra de datos y, en ocasiones, un tono muy bronco. Así fue la dinámica en la que se desarrolló la sesión plenaria de ayer cuando se abordaron las dos mociones que versaban sobre la situación sanitaria en Vilagarcía y, por extensión, también en la comarca de O Salnés. La falta de médicos en el ambulatorio de San Roque, las largas esperas para conseguir una cita médica o el traslado de la ambulancia medicalizada en verano a Sanxenxo salieron a la palestra en un debate que arrancó tras la intervención del portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, José Manuel Ribadomar. “A degradación do sistema sanitario público é alarmante e estamos nunha situación límite. O goberno galego coa política de recortes ten anulada a área sanitaria privatizando a súa xestión e precarizando as condicións do persoal”, expuso. Palabras con las que coincidieron todos y cada uno de los portavoces de los grupos de la Corporación excepto el PP. El conservador Raúl Santamaría acusó al resto de partidos de hacer “demagogia política”, desempolvó decenas de datos sobre inversiones de la Xunta en Sanidad en la época del bipartito en contraste con el gobierno actual, habló de que “no hay médicos de familia” y apuntó directamente al Gobierno del Estado como responsable de la situación sanitaria. “En todas las comunidades pasa lo mismo, o sea que no es problema de la Xunta”, zanjó. Una intervención que enfadó notablemente al alcalde, Alberto Varela, que tomó la palabra en último lugar. “Fala vostede de que o que pasou este verán foi unha situación límite que logrou superarse? Iso é falso. Esta mesma semana non había médicos no PAC de San Roque”, manifestó. Reprendió al edil popular por hablar de demagogia cuando “chamas ao pediatra e non poden atenderte e danche a vez para dentro de dez días e iso non pasou nunca na vida”. Lamentó que “se estean volvendo especialistas en botarlles a culpa a outros” e indicó a los conservadores que “se non saben xestionar as súas competencias (en referencia a Sanidade) dedíquense a outra cousa”.



Los conservadores –como se preveía tras su intervención– votaron en contra de las dos mociones que exigían mejoras en la sanidad de O Salnés sumándose así a la posición adoptada por sus homólogos en Sanxenxo, pero no los de O Grove que en la misma situación decidieron apoyar el citado texto en su pleno.