El PP dice que el "abandono" de las pistas de atletismo de Fontecarmoa impide que acojan torneos oficiales

El grupo municipal del Partido Popular denuncia el “abandono absoluto” de las pistas de atletismo de Fontecarmoa que, dicen, impiden que cumpla los requisitos necesarios para acoger competiciones oficiales. Los ediles que encabeza Ana Granja visitaron la zona junto a la agrupación Atlético Mazí.



Los conservadores denuncian la “dejadez” del gobierno local a la hora de cuidar las instalaciones que, describen, tienen suciedad y musgo, pero el ejecutivo “solo limpió una curva”. La portavoz, Granja, considera que “esta falta de actuación demuestra la dejadez y la falta de interés del gobierno local porque Vilagarcía tenga unas pistas de atletismo en perfectas condiciones”.



El PP también critica la falta de “planificación” de los socialistas y ponen como ejemplo lo que ocurre con los deportistas que practican lanzamiento de martillo. “El gobierno local invirtió 40.000 euros en una jaula, pero el suelo de lanzamiento se cubrió con hormigón, un material que no cumple con las normas exigidas en este deporte”, señalan desde la formación de la oposición.

Humedades en los vestuarios

Sin embargo, para los de Granja la “gran chapuza del gobierno local” se encuentra en la renovación de los vestuarios de los árbitros y del almacén. En ambas zonas se invirtieron 50.000 euros, “pero el proyecto no se debió de hacer correctamente y las humedades volvieron a salir, provocando daños graves”. Además, dicen los conservadores, los falsos techos cayeron y las paredes están en mal estado, con un olor “insalubre”. No serían los únicos problemas, según el PP, ya que “las colchonetas están rompiendo, las carpas que deberían cubrirlas también están rotas y ya no se pueden mover” o falta un poste para colocar una cámara de video finish. “Si revisamos, seguro que aparecen más deficiencias”, indican los conservadores