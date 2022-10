El PP exige a Varela y Silva explicaciones sobre los “muy graves” retrasos en el albergue

El Partido Popular de Vilagarcía exige al alcalde, Alberto Varela, y a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, explicaciones sobre los “muy graves” retrasos e “incumplimientos” de plazos en la obra del albergue de peregrinos de Carril, financiada con fondos provinciales.



“¿Cómo justifican que todavía haya operarios trabajando y que sigan añadiéndose elementos a una estructura que, supuestamente tendría que estar terminada el 31 de julio y justificada el 31 de agosto”, se preguntan los conservadores, que hacen referencia a los plazos que establecen las bases reguladoras del Plan Concellos 2020, con el que se financia el proyecto.



La formación conservadora compara imágenes del edificio en agosto y en la actualidad, para señalar que “sin lugar a dudas no solamente se han continuado los trabajos, sino que los elementos que se han ido añadiendo confirman que cuando se dijo que la obra estaba terminada no lo estaba”. Entre algunos ejemplos, citan la rampa de hormigón en el acceso y las barras metálicas de la terraza, que en el tercer mes del verano no estaban.



“¿Va a permitir Carmela Silva un incumplimiento de sus propios plazos y darle igualmente la subvención a Alberto Varela? O, como llevamos tiempo diciendo, ¿acabaremos siendo los vilagarcianos los que tengamos que asumir el coste de esta obra por la incapacidad del gobierno local para llevar a cabo sus obras en tiempo y plazo?”, se preguntan desde el Partido Popular vilagarciano.