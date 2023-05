El PP pide al gobierno de la Diputación que paralice la toma de decisiones

El Partido Popular reclama al gobierno en funciones de la Diputación de Pontevedra que paralice la toma de decisiones que puedan comprometer las prioridades del nuevo ejecutivo, que tomará posesión en el mes de julio. Este movimiento por parte de los conservadores se da después de las elecciones del domingo tras las cuales se constató que el PP recupera la Diputación ocho años después. El portavoz, Jorge Cubela, recuerda que el nuevo gobierno será el que tendrá “lexitimidade para decidir sobre os proxectos e as accións da Deputación de Pontevedra” y que “ata ese momento o goberno en funcións por ética, prudencia e responsabilidade non debería tomar ningunha decisión que comprometa o futuro da institución provincial”. De ahí que soliciten la inmediata cancelación de la reunión prevista para el día 5 de este mes del jurado para la valoración de los anteproyectos de Santa Clara, así como “calquera outra que puidera estar prevista no período do goberno en funcións”.