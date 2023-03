El PP pregunta a Varela qué pasa con la humanización de la calle Aquilino Iglesia

El Partido Popular de Vilagarcía pregunta al alcalde, Alberto Varela, qué pasa con la humanización de la calle Aquilino Iglesia. Recuerdan los conservadores liderados por Ana Granja que presentaron una moción en el Pleno hace casi dos años en la que pedían mejoras para el barrio de Os Duráns. Una moción que, en su día, recibió el voto negativo del PSOE. "Como argumento para desacreditar nuestra solicitud se utilizó la existencia de un proyecto adjudicado en agosto de 2020 destinado a esta actuación urbanística", exponen los populares. Para el PP a día de hoy es "escandaloso" que "no haya rastro de ese plan urbano". Advierten que "dicho proyecto, que no quiso financiar al 100 % la Diputación por lo que tuvo que recurrirse a fondos propios, sigue sin ser ejecutado".

Recuerda la portavoz del PP y candidata a la Alcaldía, Ana Granja, que el compromiso de Alberto Varela fue el de llevar a cabo la obra durante este mandato. "Quedan 60 días para que finalice y no solo no se ha llevado a cabo este proyecto, sino que el barrio de Os Duráns sigue con las mismas deficiencias de las que vienen quejándose los vecinos desde hace años", exponen. Para el PP el barrio de Os Duráns "es una de los grandes olvidados, pero no el único, del gobierno Varela".