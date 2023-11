El PP reclama al Concello mejoras en los dos principales parques del barrio de O Piñeiriño

El PP de Vilagarcía se hace eco de algunas quejas de los vecinos de O Piñeiriño sobre el estado del barrio. Las críticas están centradas sobre todo en dos puntos. El primero el parque ubicado en la calle Emilia Pardo Bazán. Dicen los conservadores que es un espacio natural que sirve de área de esparcimiento para los vecinos, especialmente para los mayores. Denuncian que se eliminaron árboles y que, al no haber vegetación alta, los vecinos no pueden estar en el espacio al sol. También se refieren al tamaño de los bancos apuntando a que son muy bajos e incómodos para su uso. De ahí que reclamen que se renueven los bancos y contenedores de basura del parque y que sustituyan por otros de madera, no de hierro.



Las demás quejas vecinales surgen por el estado del parque principal e cuyo suelo se alzan las piezas prefabricadas de hormigón, creando desniveles que provocan tropiezos y caídas entre los usuarios del parque. Denuncian que hay papeleras que están rotas, que no fueron reparadas y que mantienen solo sus soportes. Al ser hierros sueltos los conservadores entienden que suponen un riesgo para la seguridad de los usuarios.



Dice el PP que el barrio es uno de los núcleos más importantes de Vilagarcía y la portavoz de la formación, Ana Granja, expone que “todos os barrios e parroquias do noso concello merecen ter espazos públicos de calidade e en condicións óptimas”.