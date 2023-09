El PP urge el plan de movilidad para que no peligre el centro de salud

El PP de Vilagarcía advierte que la construcción del nuevo centro de salud en los antiguos terrenos de la Comandancia está en riesgo ante la tardanza del ejecutivo de Ravella en elaborar el estudio de movilidad requerido para poder ejecutar el proyecto de la Xunta.



Un plan señalan, en el que el gobierno local deberá tener claro que es lo que quiere hacer con la Avenida da Mariña, cuya promesa electoral socialista es su peatonalización y que a todas luces, asegura el PP, “atascaría todavía más el acceso” al centro de salud.



La formación popular, con Ana Granja a la cabeza y respaldada por Elena Suárez y Juan Andrés Bayón ofreció ayer una rueda de prensa para aclarar su posicionamiento respecto a la cesión de los terrenos de la antigua Comandancia a la Xunta que votaron a favor en el último Pleno municipal.



“Siempre apoyamos la construcción del nuevo centro de salud porque es necesario para los vecinos, solo votamos en contra de la compra de los terrenos del Ramal porque no eran necesarios”, aclaró Granja.



En este sentido, Suárez confirmó que siguen sin estar convencidos con la ubicación, “una zona donde se celebran fiestas, actos y eventos, mercadillo todos los martes y sábados, donde no hay aparcamiento y con todos los problemas de tráfico que tenemos”.

“Mentiras” y “Asombro”

Con todo, su compromiso con un nuevo centro de salud en la villa es firme y urgen al ejecutivo de Varela que presente cuanto antes el estudio de movilidad y que no “mientan cuando dicen que no pueden elaborar el plan sin conocer el proyecto cuando hace meses que se reunieron con los técnicos para verlo”, aseguró Suárez.



“O Concello de Vilagarcía é quen coñece a circulación da cidade e as peatonalizacións que quere facer coa Mariña e Conde Vallellano, a Xunta está avanzando nun proyecto a pesar de que o goberno local non está poñendo os seus esforzos para facer o plan”, señaló Bayón.



Por ello, insistió Elena Suárez, “es el gobierno local, el que se pone las medallas de este centro de salud, que va a pagar la Xunta, el que está poniendo en riesgo su futuro”.



Por su parte, el gobierno local asegura que no sale de su “asombro” ante la postura del PP. “Despois de ter votado en contra da operación financeira para a compra do solar, de non presentarse no consello de administración do Porto no que se deu visto bo ao convenio co Concello, e logo de votar a favor no pleno da construción do centro na mesma comandancia, agora resulta que se non fose por eles, o servizo que levan boicoteando anos non sairía adiante”. Para el ejecutivo de Alberto Varela, “se non fora porque se trata dun asunto serio, a postura do PP de Vilagarcía é xa cómica”.