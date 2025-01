El PP de Vilagarcía acusa de "hipocresía" al gobierno de Varela por criticar a la Xunta por el proyecto de la intermodal

El Partido Popular de Vilagarcía tacha de "hipocresía" las críticas del ejecutivo de Alberto Varela a la Xunta por el anuncio del proyecto de intermodal. Desde la formación que lidera Ana Granja agradecen a la administración autonómica que "siga apostando por Vilagarcía y presentando proyectos que ayuden a mejorar la ciudad" y cargan contra el alcalde.

"Lleva años utilizando la intermodal de forma partidista, a pesar de que el gobierno autonómico mostró en varias ocasiones su interés por construir la intermodal. Ahora que la Xunta anuncia el proyecto salen a criticarlo. Solo piensan en atacar a la Xunta. No leen ni las noticias, si no se habrían dado cuenta de que el gobierno autonómico advierte que tendrá que coordinarse con el Concello".

Por este motivo, los conservadores replican a los socialistas por sus "ataques continuos" contra el gobierno de Alfonso Rueda. "Siempre que la Xunta presenta un proyecto, buscan la manera de criticarla. Y si no, se la inventan". Una forma de hacer política que, lamenta Granja, es "totalmente opuesta" a la que aplican a la hora de hablar del Gobierno de Pedro Sánchez.



Sobre el Ejecutivo estatal, el PP considera que "no se acuerda de Vilagarcía", con proyectos "paralizados", como el "cambio de trenes con Cataluña" (que niegan desde el Ministerio y desde Ravella), "la playa de Vilaxoán" o "el pago de la autopista". En estos casos, "Alberto Varela no solo no critica al Gobierno central, sino que defiende a Pedro Sánchez en todo momento, como se vio recientemente con el cambio de trenes de Galicia con Cataluña".

El PP local también señala que "no tienen nada por lo que plantarse ante la Xunta", en respuesta a las críticas socialistas, ya que "la administración autonómica apuesta por Vilagarcía año traws año", lo que queda de manifiesto, dicen, con "grandes inversiones" como el CIFP de Fontecarmoa, la depuradora de Ferrazo, el centro de salud o, "ahora", la intermodal.

"Por mucho que Varela y su gobierno repitan la mentira mil veces, la única realidad es que la Xunta sí apuesta por Vilagarcía", apunta el PP, que considera que "hay que tener mucha hipocresía para exigir a la Xunta que presente documentos cuando llevas años sin dar traslado de determinada información que te reclama el PP". Granja lamenta que "cuando mi formación denuncia, con pruebas, sus políticas, el gobierno de Varela nos acusa de fake news sin presentar ninguna documetnación para justificarse, como ocurre con los fondos Edusi, con el cambio de sentido de Extramuros o con el servicio VaiBike".