La Praza da Verdura será un gran mercadillo de artículos “vintage”

Los mercadillos de segunda mano de grandes ciudades como Berlín, Copenhague, Madrid o Barcelona han servido de inspiración a un grupo de amigas de Vilagarcía para organizar el que será el primer gran mercado vintage en la capital arousana. Será el 17 de mayo y tiene nombre, Vilabela. Y también ubicación, dado que se celebrará en el interior de la recién reformada Praza da Verdura, que pasará de vender productos de la huerta a artículos “vintage” de lo más variopinto.



“Somos madres de hijos adolescentes y nos damos cuenta de que en el tema del consumismo de ropa, en plataformas digitales, se está yendo de las manos”, explican desde la organización. De ahí que “queremos hacer un llamamiento a la sostenibilidad y a la economía circular promoviendo una fórmula que funciona muy bien en otras partes del mundo y que creemos que aquí también puede ir muy bien”.



Este grupo de mujeres ha habilitado una página web (www.vilabela.es) y también un perfil de Instragram para todas aquellas personas interesadas en participar. Porque sí, este gran mercadillo es para particulares. “Lo que hay que hacer es pagar una pequeña cantidad para cubrir costes y te damos un espacio en una mesa en la que tú puedes exhibir como creas conveniente lo que quieras vender”, explica. La Praza da Verdura tiene capacidad para unos 100 puestos, según han calculado, y aseguran que las inscripciones van “viento en popa” y que, si no llenan, estarán muy cerca de hacerlo.



Será la primera apuesta de estas características que se hace en Vilagarcía, aunque no en la comarca. De hecho en Cambados se organiza desde hace unos años –aunque con un formato mucho más reducido– el Mercado das Pulgas en la zona del barrio de Triana. La organización manifiesta que el Vilabela no es un simple mercadillo de segunda mano, sino que es “el comienzo de un movimiento que busca fomentar la reutilización, reducir el desperdicio y dar una nueva vida a objetos que aún tienen mucho por ofrecer”. Los vendedores ganarán el 100% de lo que vendan, dado que no hay intermediarios y las instalaciones estarán abiertas desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche en horario ininterrumpido.



La inscripción tiene una cuota y puede formalizarse a través de la web del propio evento. Las organizadoras esperan que “sea todo un éxito y podamos repetir”.