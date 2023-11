El premiado Diego Anido desembarca en Vilagarcía con su pieza teatral “O deus do pop”

El Auditorio de Vilagarcía acoge el sábado a partir de las ocho de la tarde una nueva sesión del ciclo teatral promovido por Agadic. En esta ocasión con la obra “O deus do pop”, del laureado actor Diego Anido, conocido por su papel en la multi premiada película “As Bestas”. “É unha obra de corte experimental, teatro contemporáneo e multidisciplinar na que utilizo unha linguaxe non convencional”, apunta Anido. Señala –no obstante– que es una obra para “todos os públicos e que se vai entender perfectamente, dado que irán guiados por min en todo momento”.



El actor y guionista reconoce que en la obra “O deus do pop” hay “algo de autobiográfico, daquelas cousas que me gustaría ser a min, sendo a miña unha vida que non ten xiros nada dramáticos”. Señala que opta en el guión por “unha linguaxe maximalista” y por el “alarde literario” en una pieza que tiene una duración de casi hora y media.



Anido reconoce que tras el éxito de público y también de la crítica en “As Bestas” –que protagonizó con otros actores como Luis Zahera– nota una mayor afluencia de público a sus espectáculos. “Claro que se nota, aínda que está sendo de forma paulatina e lévase ben”, expone.



El precio único para asistir a esta pieza teatral es de 5 euros y las entradas ya están disponibles en Ataquilla.es y el mismo día del espectáculo en el Auditorio.