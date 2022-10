El Presupuesto del Estado deja algo más de 11 millones en Arousa y el Ulla-Umia

El Presupuesto General del Estado para 2023 ofrece pocas novedades en inversiones para las comarcas arousanas y del Ulla-Umia. Algo más de 11 millones de euros se llevarán sus municipios en anualidades de proyectos conocidos como el nuevo cuartel de Cambados o la EDAR de Sanxenxo y Poio, sin contar los más de 2 millones de fondos europeos Next Generation concedidos a la Mancomunidade do Salnés para la promoción turística de los caminos xacobeos.







Sálvora y el Parador





Las principales novedades son que se rehabilitará la iglesia-taberna de la Illa de Sálvora, perteneciente a Ribeira, y una partida de 80.000 euros para reformas en el Parador de Cambados consistentes en cambios de la carpintería exterior y las ventanas, y que en 2024 contará con otra anualidad de 200.000 euros. Pero también que la habitual partida de la aportación estatal para la construcción de la nueva Praza de Abastos de esta misma localidad, no tiene dotación económica. Sin embargo, su gobierno local lo recibió con tranquilidad, asegurando que la simple mención permitiría consignar dinero en otro momento y señalando que, en todo caso, no será posible empezar la obra el año próximo.











Puerto de Vilagarcía





La capital del albariño es una de las más beneficiadas de manera directa por la previsión de gasto estatal, pues también hay una nueva anualidad de algo más de 2 millones de euros para el cuartel, que va a empezar con las obras de cimentación. De todos modos, le supera Vilagarcía, aunque todo por inversiones en el Puerto. Más concretamente, se han reservado 2,58 millones de euros para darle continuidad a proyectos como el dragado del canal de entrada (275.000 euros); obras genéricas (825.000) o la tercera fase de la conexión ferroviaria (1,18 millones), por nombrar los más destacados. La única novedad son 5.000 euros en digitalización e innovación.





No aparece dotación para proyectos de otra índole en la ciudad, como la tan demandada regeneración de la playa de O Preguntoiro (Vilaxoán) o mismo la de A Concha-Compostela, pues cabe recordar que el gobierno central anunció hace unos meses que estaba entre sus planes. Entre las ausencias destacadas también está la reforma de la Casa do Mar de Cambados, pero, en todo caso, el documento presentado ayer contempla partidas genéricas en las que pueden tener cabida estas y otras actuaciones para las comarcas arousanas y del Ulla-Umia. Además, estas también se beneficiarán de los 500.000 euros previstos para mejoras en el nudo de comunicación de Curro, que conecta la Autopista do Atlántico y la Autovía do Salnés.





También se contemplan nuevas anualidades para el macroproyecto de saneamiento compartido entre Sanxenxo y Poio, con 6 millones de euros para 2023 de los 22 que costará en total, cuando finalice, en 2027; del programa de puesta en valor de 18 yacimientos arqueológicos junto a la Diputación de Pontevedra (150.000 euros) y medio millón de euros para la Variante Valga-Cesures, que lleva años rodeada de polémica.