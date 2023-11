El presupuesto provincial llega a los 189 millones con acento municipalista

Con el acento puesto en el municipalismo. Bajo esa premisa presentó el presidente de la Diputación, Luis López, el presupuesto de la administración provincial para el año 2024. El popular dio a conocer unas cuentas que ascienden a 189 millones de euros y que definió como “o orzamento máis alto da historia deste organismo, con un incremento de 7,6 millóns máis que o do ano anterior”. López hizo alusión al aumento de la partida de Cooperación con los concellos, que crece un 16 % hasta situarse en los 66 millones. “Nin máis nin menos que un terzo do Orzamento dedícase a axudar aos nosos municipios para que se modernicen e atendan as necesidades dos veciños”, argumenta el presidente.



Las cuentas de 2024 reflejan, según López, “unha aposta clara por algunhas das áreas estratéxicas do novo goberno”. Indicó que hay una subida de un 18 % en las partidas de Deporte, de cerca de un 2 % en Turismo, del 20 % en Cultura y también la creación de un nuevo servicio de Xuventude y Reto Demográfico. “Este proxecto susténtase no municipalismo: escoitar, entender e atender á realidade particular dos 61. Tamén é un proxecto de transformación, sen renunciar ao que está ben feito, pero sen complexos para perseguir o bo que queda por facer. E, por último, é un proxecto aberto coa man tendida para colaborar con outras administracións, cos colectivos e cos cidadáns a título particular”, declaró. El conservador defendió las cuentas como un ejemplo de lo que son “as nosas prioridades”. Explica en este sentido que “non só nos declaramos municipalistas. A colaboración e o apoio non é unha frase bonita, é un feito que se reflicte nestas contas”. Recordó que el programa +Provincia “disporá dun total de 48,2 millóns. É o maior plan de obras e servizos da historia da Deputación. Falamos dun 9 % máis que o do ano pasado. O noso primeiro plan incrementa a contía máis que os do anterior goberno en oito anos”.



Siguiendo con el apoyo a los concellos avanzó López que el documento incluye una partida de dos millones para el Plan Provincia Comunitaria, que guarda en la línea +Aqua un apoyo específico para las comunidades de usuarios de agua.



Nueva imagen

El gobierno provincial aprovechó la presentación del presupuesto para el próximo año para dar a conocer la nueva imagen institucional conformada por tres arcos. “Somos unha institución que tende pontes”, manifestó López. El color del nuevo logo es el verde. “Esta non é unha imaxe dun partido nin o dun goberno en concreto. Non quixemos tomar ese camiño. Verde como a pedra antiga de moitas das nosas pontes”.