Profesionales del área sanitaria de O Salnés imparten un curso de Soporte Vital Básico para técnicos de radiodiagnóstico del Hospital

Proesionales del Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés impartieron un curso teórico-práctrico sobre Soporte Vital Básico, que contó con la coordinación del enfermero del servicio de Urxencias del Hospital comarcal, Eugenio Poses y la aportación de material técnico prestado por la Escola de Enfermaría.

Dicha actividad formativa y asistencial se efectuó por petición propia de los doce Técnicos de Radiodiagnóstico del Hospital do Salnés, que reforzaron sus capacidades de reciclaje profesional.

Según señala el coordinador del curso y enfermero de Urxencias del Hospital do Salnés, Eugenio Poses, esta iniciativa asistencial del área sanitaria con los técnicos de Radiodiagnóstico incidió en una reanimación cardiopulmonar eficaz, que pueda ser efectuada adecuadamente por cualquier persona. "Debemos seguir concienciando tanto aos profesionais coma ao resto da poboación para que adquiran unha formación básica nestas técnicas, que lograrían reducir a mortalidade cardiopulmonar ata nun vinte por cento".

Educación para la salud

Además, el sanitario aboga porque la educación para la salud, y en particular la enseñanza de los primeros auxilios, pueda tener lugar a cualquier edad, "polo que iniciativas como a que efectuamos no Hospital do Salnés constantan que os centros asistenciais tamén son claves na expansión aos profesionais dos coñecementos e experiencias en primeiros auxilios e en reanimación básica".

Valor de una primera intervención

El curso teórico-práctico sobre Soporte Vital Básico celebrado ayer en la sala de sesiones del Hospital do Salnés incidió en el valor operativo de la denominada "primeira intervención", es decir, de un testigo, a un paciente en situación de parada cardiorrespiratoria. Porque no siempre se dispone de modo inmediato de un médico o una enfermera experta, señalan desde el área sanitaria, en los lugares concretos donde suceden este tipo de dolencias.

Además, estiman que por cada minuto que pasa un paciente en parada cardiorrespiratoria, sin reanimación, pierde un diez por ciento de posibilidades de recuperación. En cuatro minutos sin recibir ninguna reanimación aplicada, su cerebro presentará importantes alteraciones, secuelas posteriores o incluso el fallecimiento.