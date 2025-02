El propietario de un edificio colindante alegó al proyecto de la pradera de O Ramal

El proyecto de regeneración marítima en la parcela municipal, es decir, la conocida como la nueva pradera de O Ramal, recibió durante el tiempo de exposición pública una alegación. Fue presentada por el propietario de uno de los edificios situados en la zona, que rechaza que la cafetería prevista en los planos vaya pegada al inmueble.



La Xunta de Goberno Local del 3 de febrero decidió echar por tierra esta alegación en base al informe del arquitecto municipal, que incide sobre todo en el argumento que, en realidad, no supone ningún cambio con respecto a la situación anterior.



Y es que cuando esta parcela, que fue comprada por el Concello, pertenecía a la Autoridad Portuaria, “xa existía unha edificación ancorada ao edificio”. De hecho, si existiese la obligación de separar del linde, que no está recogida en el vigente ordenamiento urbanístico, apunta el informe, la incumplirían “ambos edificios, tanto o galpón de bloques como o edificio do que é copropietario o demandante, posto que os dous están acaroados mutuamente á propiedade allea. Pero non é así, ambos son compatibles coa ordenación urbanística en vigor”.



El proyecto elaborado para esta parcela por Manuel Tanoira superó todos los trámites. Fue informado favorablemente por el arquitecto municipal. Fue valorado por Costas del Estado y se realizó una mínima modificación, relacionada con la servidumbre de protección del dominio marítimo- terrestre. También se envió al Puerto, propietario de la vía de ferrocarril que pasa por el frente sur de la parcela, y que también dio el visto bueno. De hecho, los planes del Concello pasan por licitar el proyecto, por 1,1 millones de euros, en dos semanas