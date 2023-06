Así es vivir con un garaje inundado de gasoil

La colocación de decantadores en el garaje del edificio que sufre inundaciones de gasóleo es la solución que ponen desde la comunidad de vecinos afectados sobre la mesa y que, además, cuenta con el apoyo de los grupos de la oposición, que ayer comprobaron el intransitable estado en el que se encuentra el garaje.



Armados con botas de agua, Ana Granja (PP), Xabier Rodríguez (BNG) y Juan Fajardo (EU) se reunieron con los vecinos afectados, que pusieron sobre la mesa las dificultades que llevan semanas soportando, sobre todo aquellos que tienen problemas de movilidad, ya que los ascensores están paralizados.



Los grupos políticos de la oposición acordarán en las próximas horas si piden una junta de portavoces o un Pleno extraordinario en el que abordar esta cuestión.



“Es un abandono”, señala Ana Granja, del Partido Popular, que reprocha a los socialistas que no se pasaran en ningún momento por el garaje afectado y señala que “se trata de una prioridad”.



“Entiendo que no es un problema que cause el Concello, pero el Concello está para ayudar a los vecinos”, señala la portavoz conservadora que incide, además, en que el gasóleo se encuentra en la red de alcantarillado y que no valen soluciones prolongadas como “poner una espuma aquí y seis meses después venir a ver cómo está”.



Más barato

Coinciden Rodríguez y Fajardo en que la colocación de los decantadores sería la más viable. “Non sei por que non o fan, o custe sería duns 30.000 euros”, señala el edil de Esquerda Unida, que acusa de “dejadez” al ejecutivo y considera que lo que está sucediendo en Rodrigo de Mendoza es “inadmisible”.



Rodríguez, del BNG, señala que, con la colocación de los decantadores, que filtrarían el gasoil, los vecinos ya podrían verter “non ao río, pero si ao alcantarillado. Habería que estudar como se pode facer, pero ao mellor co que se está gastando en limpezas sae máis barato”. El nacionalista señaló que “as forzas da oposición seguiremos en contacto para ver se reclamamos unha xunta de voceiros ou un Pleno monográfico, ao que poderían ir os veciños”.