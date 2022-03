Las protestas del sector bateeiro por la mejilla llegarán a Santiago el 3 de abril

Las continuas reuniones mantenidas entre los representantes del sector bateeiro y la Consellería do Mar para zanjar el conflicto de la mejilla no han dado sus frutos. Representantes de los principales colectivos bateeiros de Galicia -agrupados en el Clúster do Mexillón- anunciaban ayer la convocatoria de una gran manifestación en Santiago para el próximo 3 de abril a las doce de la mañana. Será la primera gran protesta a nivel Galicia después de la marcha multitudinaria de A Illa, de concentraciones más minoritarias a las puertas de los concellos y de la controvertida protesta ante el Intecmar de Vilaxoán.





El sector mantuvo el pasado lunes una reunión con la Consellería do Mar en la que, apunta Paco Padín de Amegrove, “se nos dixo que se ía intentar revisar o das zonas nas que se pode ou non extraer a mexilla, pero o procedemento vai lento e nós non podemos esperar”. La normativa actual permite a los mejilloneros recoger la semilla para sus bateas hasta el 30 de abril y el sector asegura que “non queda nada de mexilla nas zonas nas que o regulamento permite collela”.





Toda la que está disponible -indican- está en las denominadas zonas rojas a las que, con el controvertido reglamento en la mano, no pueden acceder. “Esta é unha situación que a todo o sector se nos fai moi costa arriba. As zonas están esgotadas e a xente ten que seguir recolectando para poder conseguir a semente. Os socios piden que se chegue a un acordo, pero as negociacións están en punto morto”, explica el presidente de Opmega, Ricardo Herbón. Aseguran desde las agrupaciones de mejilloneros que la mitad de las bateas están todavía sin mejilla. “Por iso entendemos que a administración ten que dar resposta a isto e que se permita acceder a esas zonas roxas”, indica Herbón.





El sector discrepa abiertamente de los datos ofrecidos en más de una ocasión por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, sobre el porcentaje de costa disponible para la extracción de la mejilla. “Ela fala de que só está pechado o 17 % e que temos o 83 % restante, pero o certo é que xusto nesa zona só se pode coller no 10 %, dado que non en todas as pedras hai mexilla”. Además el hecho de que haya acotaciones hace que “as zonas ás que se pode ir estean máis esquilmadas porque todos imos alí a recoller a semente”.





Los bateeiros aseguran que están en una situación límite y que son los propios socios los que les dicen a sus representantes que hay que actuar. Cierto es que en los últimos meses y desde el estallido del conflicto hubo varias reuniones con la Consellería do Mar para poner posibles soluciones sobre la mesa.





Sin embargo ninguna de ellas convence a los bateeiros que, dicen, se ven ahora forzados a convocar una protesta multitudinaria en la capital gallega. Para ello movilizarán autobuses y coches particulares para juntar al mayor número de personas posibles. “Os bateeiros están cansados desta situación e tamén desesperados. Queren unha solución e quérena xa”. Desde la Lei de Acuicultura y la Mina de Touro el sector no había ido a Santiago a protestar.