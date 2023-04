El PSOE escoge Castroagudín para presentar su programa electoral

El Partido Socialista de Vilagarcía escogió Castroagudín para la presentaciónde su programa electoral. Allí, el candidato del puño y la rosa, Alberto Varela, presumió de tener "equipo e modelo" mientras otras formaciones "aínda están facendo as listas".

"De Sur a Norte" es el título de un programa que ya está llegando a los buzones de los vilagarcianos y con el que los socialistas quieren echar por tierra la idea de que se invierte más en el centro del municipio

"Tres das catro obras con maior inversión do mandato foron en zonas que non son do centro", dijo Varela en alusión a la Rúa Sobrán, el Paseo a Canelas y el albergue de Carril. Además, destacó las inversiones en saneamiento o renovación del alumbrado y los 800.000 euros en asfaltados, 300.000 más de los comprometidos en 2019.

En referencia a Castroagudín, Varela destacó el ensanche de la Rúa Centro o las ayudas a comuneros para la prevención de incendios.

El candidato socialista destacó la labor del edil de Obras e Servizos. "Mentras outros están agora reuníndose coas asociacións, non hai veciño que non coñeza a Lino Mouriño", dijo Varela, que anunció más aparcamientos disuasorios.