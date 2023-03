PSOE local y Diputación afean las declaraciones del PP sobre inversiones

El Partido Socialista de Vilagarcía y la Diputación de Pontevedra han salido al paso de las declaraciones del PP local criticando abiertamente a la administración provincial por la "falta de investimentos" en la ciudad. Los socialistas acusan a los populares de "falta de pudor" y recuerdan que obras como la Escola Infantil de Vilaxoán, el albergue de peregrinos de Carril o la nueva biblioteca están financiadas con cargo a fondos de la Diputación. "A desconexión do PP con Vilagarcía puido facer que non se enterasen de moito do sucedido ata o de agora, pero cometerían un erro se cren que á cidadanía pasoulle o mesmo e que pode dicirse calquera cousa por estar a dous meses das eleccións", exponen los socialistas. En este sentido el PSOE critica que el PP hable en esos términos cuando -advierten- desde la Xunta no se ha recibido "nin un só céntimo" para proyectos de humanización que los vilagarcianos "xa disfrutan". "Hai exemplos difíciles de xustificar para a Xunta de Galicia, como que na reforma do pavillón de Fontecarmoa poñan máis fondos o Concello ou a Deputación que a propia Xunta coa Secretaría Xeral para o Deporte, que tampouco aporta financiación para a ampliación da piscina municipal", explican los socialistas.

Por su parte la Diputación tampouco ha querido quedarse callada ante las declaraciones del Partido Popular. El encargado del área de Cooperación con los concellos de la provincia, Santos Héctor, manifestó que “é lamentable, grotesco e inaudito o que fai o PP, que non ten rubor en mentir e volver a mentir, porque están desesperados e porque non soportan que a cidadanía de Vilagarcía saiba que o apoio e a colaboración da Deputación coa cidade é a máis brillante da historia da institución provincial, por certo, cun 73% máis de investimento que cando eles gobernaban a Deputación". De hecho el socialista retó al PP a "que digan unha soa obra importante da Xunta de Galicia na terceira cidade da provincia".