El PSOE nombrará Militante de Honra 2025 a Jesús Paz Arias en la comida anual del 10 de mayo

La Comisión Executiva Municipal del PSOE de Vilagarcía nombrará Militante de Honra 2025 a Jesús Paz Arias. El nombramiento será en el marco de la comida anual que los socialistas organizan el próximo 10 de mayo, una tradición anual. Desde la Agrupación socialista de Vilagarcía destacan “a traxectoria política e vital de Suso Paz, comprometido dende as súas etapas máis novas e que sempre estivo indiscutiblemente identificada co progresismo e a socialdemocracia”. El secretario xeral local, Julio Torrado, destacó que “é unha honra contar sempre con compañeiros con Suso Paz, que aportan e constrúen sociedade con aportacións sensatas e analíticas, e cunha moi intelixente combinación da visión local de Vilagarcía dentro dunha percepción global da situación política”. El alcalde, Alberto Varela, quiso destacar de Paz Arias que “Suso representa perfectamente a posición ideolóxica solvente de quen ten arraigado o seu compromiso, e co tempo, foino desenvolvendo”.