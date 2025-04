El PSOE reclama en el Parlamento actuaciones en tres viales de titularidad de la Xunta en Vilagarcía

La situación de tres de las principales entradas a la capital arousana se debatirá hoy en el Parlamento de Galicia. Se hará a través de una proposición no de ley que será defendida por los diputados del PSOE, Paloma Castro y Carlos López. Los socialistas reclaman mejoras en la avenida de Cambados, así como en Rosalía de Castro y Agustín Romero, sobre las que tanto los vecinos como los gobiernos locales de la ciudad llevan años poniendo el acento. El grupo parlamentario del PSOE entiende que la Xunta de Galicia –titular de los tres citados viales– tiene la obligación de llevar a cabo una supervisión y mantenimiento de las carreteras para garantizar en ellas tanto la seguridad peatonal como la viaria.



El PSOE entiende que en las tres calles es necesaria una actuación de reforma integral de las aceras con el fin de corregir los problemas que presentan y cumplir con la normativa de accesibilidad en vigor.



Es por ello que los socialistas –en el marco de la Comisión que se celebra hoy a partir de las diez y media de la mañana– instan a la Xunta a iniciar en este año 2025 el proyecto de reforma de la avenida de Cambados, Agustín Romero y Rosalía de Castro. No es la primera vez que la petición de mejoras llegan a la administración autonómica. De hecho en Rosalía de Castro se llevan años pidiendo mejoras que no dan llegado, y lo mismo en la avenida de Cambados, en este caso amparadas también por las solicitudes vecinales. Al tratarse de un vial con una alta densidad de tráfico las medidas de seguridad para los peatones que existen se muestran insuficientes. Las que se ejecutaron no hace mucho no llegan y por eso se exigen más. Lo mismo en Agustín Romero, un vial ya de por sí muy complicado para la accesibilidad debido a su elevada pendiente. Tiene aceras muy estrechas, en algún punto del trazado apenas cabe un peatón.