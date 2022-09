El PSOE reitera su petición de un mejor transporte comarcal: “É máis sinxelo ir a Madrid que a A Illa”

Es una reivindicación histórica. Y no por ello menos necesaria. De las carencias del transporte público en la comarca de O Salnés se lleva tiempo hablando, pero, hoy por hoy, la existencia de unas conexiones ágiles y eficaces a través de autobús entre sus nueve municipios sigue siendo materia pendiente. En ello insistió ayer el alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela, que este sábado quiso apoyar con su presencia una recogida de firmas que las juventudes de su partido han lanzado para exigir a la Xunta, a través de una iniciativa legislativa popular (ILP), una mejora del transporte colectivo a nivel autonómico.



Haciendo una lectura en clave saliniense, el también presidente de la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) puso un ejemplo que resume la situación, casi paradójica: “É máis sinxelo chegar en tren a Madrid que en autobús a A Illa de Arousa” o viajar entre otros municipios cercanos, como Cambados.



El regidor puso en la balanza a su favor las gestiones para conseguir el tren directo a la capital desde Vilagarcía. En el lado de los contras situó a la Xunta y a su plan de transportes, fuertemente criticado —y también alegado— en la comarca en su momento.









Estación intermodal





Sobre la futura estación intermodal, por la que Ravella espera aún por la presentación del proyecto, Varela opina que la obra por sí sola no bastará para mejorar la situación. “De que vale ter a intermodalidade e destinar cartos e infraestruturas para iso, se á hora da interconexión non hai autobuses e hai agardas de hora o ou hora e media para ir á A Illa”, lamenta.



En cuanto a la ILP en marcha, desde las Xuventudes Socialistas de Galicia contaban ayer hacia el mediodía unas 1.200 firmas reu­nidas, lo que suponía ya entonces casi la mitad del camino para las 2.500 necesarias para llevar esta propuesta al Parlamento de Galicia.



Desde este colectivo, Xurxo Doval recordó que se trata de una iniciativa lanzada este verano para exigir al gobierno gallego mejoras de las conexiones interurbanas, especialmente pensando en los más jóvenes. “En Galicia sempre estamos lamentándonos por non ter boas conexións”. Por ello, y porque recordó el “dereito á libre mobilidade polo país”, solicitan apoyo ciudadano para que la Xunta aumente la edad de gratuidad del bus ineturbano, de 21 hasta los 30 años; se implanten compensaciones por retrasos, se aseguren las conexiones en el rural y se hagan cumplir en su totalidad los pliegos de contrataciones de servicios transporte. l