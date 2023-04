El PSOE de Varela propone rehabilitar el balneario de A Compostela y sacarlo a concesión para uso turístico

Apostar por la desestacionalización del turismo y aprovechar al máximo las potencialidades de las infraestructuras existentes son dos de los retos que el Partido Socialista de Alberto Varela se marca para el próximo mandato si continúa en el gobierno de Vilagarcía. El candidato del PSOE y parte de su candidatura comparecieron esta mañana a pie del edificio del abandonado balneario de A Compostela para presentar su propuesta para tal inmueble. El edificio es municipal después de larguísimos procesos judiciales con los anteriores concesionarios que "xa están finalizados", aclaró Varela. La idea ahora es que el Concello invierta -bien con fondos propios o con los obtenidos en diferentes convocatorias de otras administraciones- en la rehabilitación del balneario para una vez que estén terminados esos trabajos sacarlo a concesión para gestión privada.

El socialista expuso que "tanto antes como despois da pandemia houbo empresas privadas do sector turístico interesadas neste inmoble. Para algunhas o obstáculo son as dimensións e para outras o feito de que a súa opción era a compra. Pero nós entendemos que este edificio debe seguir sendo público". Varela manifestó que las opciones que ofrece el edificio son variadas, tanto de uso hostelero, como hotelero (tendría capacidad para unas 12 habitaciones) o para otro tipo de eventos. "Levamos traballando na desestacionalización do turismo na cidade e estámolo conseguindo porque os datos están aí e visítanos cada vez máis xente fóra da temporada estival e de diferentes nacionalidades", aclaró.

El PSOE entiende que la ubicación del balneario de A Compostela -ubicado en pleno paseo marítimo y justo al lado del parque de A Compostela- ofrece una potencialidad extraordinaria. Recordó Alberto Varela que en su día se consolidó la estructura del inmueble con fondos del Plan E y que ahora es el momento de invertir para dejarlo listo para sacarlo a concesión.