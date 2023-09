El PSOE de Vlagarcía celebra que el PP "teña entendido" que A Marina "é o lugar para un novo centro de saúde"

El PSOE de Vilagarcía celebra el acuerdo plenario. El secretario xeral, Julio Torrado, se mostró satisfecho de que “despois de 14 anos intentando boicotear o proxecto, o PP local teña entendido que é o lugar para un novo centro de saúde, que xa leva retraso”. Además, señala que “os catro anos do goberno local do PP, do que Ana Granja foi membro, foi uha parálise absoluta”.

Por ello, el secretario xeral de los socialistas vilagarcianos celebró "que o PP cambie de opinión", porque cree que cuando lo hacen "acertan". Reivindica además que este apoyo que "recibe o proxecto do goberno local" debe ser reforzado para que el nuevo centro de salud tenga los recursos materiales y humanos necesarios.



"Dende o Partido Socialista continuaremos a esixir en todos os lugares que sexa preciso que se aumente a dotación de profesionais e de medios, para que Vilagarcía teña a atención sanitaria que se merece". Los socialistas consideran que el PP debe sumarse también a esta demanda.

Asimismo, desde el PSOE de Vilagarcía confían en que el proyecto "terminará por ser apoiado de forma unánime, xa que o posición do resto de forzas, que era contraria ao novo centro de saúde, parece estar xa mudando ao non posicionarse en contra". Torrado está convencido de que "a medida que vexan máis bondades, seguro que terminarán por sumarse".