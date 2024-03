El Puerto deniega el permiso para aparcar en O Cavadelo y alega temas de seguridad

La zona de O Cavadelo no se abrirá como área de aparcamiento público los días de mercadillo, tal y como se pedía desde el Concello tras ser debatido este asunto en un Pleno. La Autoridad Portuaria comunicó ya al alcalde, Alberto Varela, que la medida no es viable, sobre todo por problemas de seguridad. Según el Puerto la decisión se adoptó teniendo en cuenta un informe elaborado por los propios técnicos de la rada. Este documento concluye que no es compatible el normal uso de los espacios comunes disponibles en la zona del servicio del Puerto –en las áreas más próximas a la rampa de O Cavadelo– con el libre aparcamiento de vehículos. Aún a pesar de que esta circunstancia se dé solo dos días a la semana, los martes y los sábados.



En el informe de la Autoridad Portuaria se señalan varias razones para desaconsejar el uso de este espacio como aparcamiento libre. Apunta que el estacionamiento no es compatible con las actividades industriales de talleres y astilleros de embarcaciones que hay en la zona, así como con el montaje de bateas. Actividades que se ejecutan en la parte más próxima al parque de O Centenario. El Puerto señala que aquí es necesario el acceso de grúas y transportes especiales y que estos vehículos precisan de amplios espacios para su manejo.



El Puerto manifiesta que en esa zona también se desarrollan actividades deportivas de vela con un movimiento continuo de deportistas –muchos de ellos niños– con sus embarcaciones de vela ligera con sus carros, con piraguas y buscando su puesta a flote a través de las rampas.



Entienden desde la Autoridad Portuaria que la autorización de aparcamientos en este punto limitaría la actividad deportiva e incrementaría el riesgo de accidentes. También hacen referencia al “peligro de deslizamiento y caída de vehículos al mar”, al contar esta zona con rampas de varada de embarcaciones.

En el escrito que el presidente del Puerto, José Manuel Cores Tourís, ha remitido al alcalde vilagarciano insiste en el compromiso de la entidad a la hora de “facilitar la utilización por parte de la ciudadanía de espacios portuarios cuando reúnen las características idóneas para ello”.



En este caso de O Cavadelo –que llegó al Pleno a través de una moción del grupo municipal del BNG– creen que los riesgos que supondría la autorización de estos espacios como estacionamiento “claramente superan los beneficios derivados de la actuación”. Creen –así pues– que la creación de esta bolsa de aparcamiento solicitada resulta “incompatible con la promoción de la seguridad de las instalaciones” y también hacia las personas que hacen uso de las mismas.



La solicitud formal por parte del Concello se le hizo llegar al Puerto hace unos meses e incluso también se realizó una pregunta en el marco del Consejo de Administración del mismo.