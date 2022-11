La puesta en marcha de las piscinas en O Ramal depende de la ordenación de usos entre Puerto y Concello

La puesta en marcha de las piscinas en O Ramal dependerá del acuerdo de usos al que lleguen Concello y Puerto. El gobierno local todavía no tiene decidido si será esta la ubicación o si se mantendrá la idea original de la playa, para la cual se diseñó un proyecto que resultó ganador tras un concurso de ideas.



En este sentido, desde el ejecutivo reiteran que no habría problema para el cambio de ubicación, ya que el concurso “sirvió para escoger a los técnicos que harán ese proyecto”. Hasta ahora, lo que hubo fue un certamen de ideas, apuntan desde Ravella, por lo que “una de las posibilidades es que las piscinas se construyan en ese muelle, ahora liberada, pero para eso hace falta que el Concello y el Puerto acuerden la ordenación de los usos de los terrenos que le corresponden a cada uno”, apuntan fuentes municipales.



Cabe recordar que el Concello adquirió la parcela de O Ramal que une el muelle con la playa, donde actualmente existe una pasarela. En su momento, anunció su interés en construir allí las piscinas, pero también podría extenderse hasta la zona del actual muelle, tal y como inciden ahora desde el Concello.



Todo depende de la reordenación de los usos de O Ramal sobre la que, de momento, no hay decisión tomada y que forma parte del acuerdo entre Puerto y Concello para abrir Vilagarcía al mar. Un objetivo para el cual Ravella ya adjudicó el junio el estudio para demoler dos de las naves de este muelle, las más próximas a la parcela que adquirió la administración municipal por 1,8 millones de euros.









Un vaso de chorros



La construcción de las piscinas es una idea que se encontraba en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a los pasados comicios. En un primer momento, estaban pensadas para la playa de A Concha, aunque con la compra de la parcela de O Ramal comenzó a barajarse la posibilidad de trasladarlas a dicha zona. Por el momento, ambas opciones siguen abiertas.



En marzo de 2021 el Concello adjudicó a los arquitectos Alexandre Mouriño y José Carlos Nunes el primero premio del concurso de ideas para esta obra, por lo que serán ellos los que se encargarán de su diseño, que habrá que adaptar en caso de que se lleve a O Ramal. La propuesta, con el lema “Aquavai”, destaca por la horizontalidad de su diseño, que se dispone en la misma rasante del suelo, y la sutileza del conjunto, “conseguindo a plena integración na contorna sen provocar ningunha interferencia nin ruído na paisaxe”, explicaban entonces fuentes municipales. La actuación se contemplan en cuatro zonas diferenciadas, que en total suman 2.092 metros cuadrados de superficie. La primera y principal, por ser el centro y objeto del concurso, es la zona de las piscinas, una lámina de agua de 432 metros cuadrados. Se prevé la instalación de un vaso de recreo para adultos y otro de salpicaduras para menores de cinco años. También habrá un vaso de chorros de hidromasaje.