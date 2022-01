Rañeiros solicita a la Xunta el cierre de Os Lombos hasta la próxima campaña

La Asociación de Rañeiros, encargada de gestionar los bancos de libre marisqueo de la Ría de Arousa, solicita a la Consellería do Mar el cierre de la extracción en Os Lombos hasta la próxima campaña. De autorizarse esta petición por parte de la Xunta de Galicia las embarcaciones no podrían faenar en esta zona del Ulla hasta, mínimo, mediados del mes de octubre. La decisión se adoptó en una reunión y, según el patrón mayor de A Illa y presidente de Rañeiros, Juan José Rial Millán, “vendo que o produto é escaso e que, o que hai, é moi pequeno”. Ocurre con todas las especies, desde el berberecho hasta las diferentes tipologías de almejas. “Moi mal, a verdade”, reconoce el patrón. De hecho en el reinicio de la campaña después de dos semanas de parón en enero apenas fueron embarcaciones a Os Lombos. Los problemas de esta zona se remontan a hace ya años, pero se incrementaron a raíz de las fuertes riadas del año 2020. “Aí a zona quedou tocada”, señala el patrón insular. Un varapalo que se sumaba ya a los problemas que la zona acumulaba.



La cuestión es que -y así lo reconoce Rial Millán- la bajada de la producción también se está dejando notar en O Bohído y en Cabío. “En Cabío foron moi mal as capturas e O Bohído está superando o peso de moitas embarcaciones que veñen aquí porque nos outros sitios conseguir os topes é complicado e iso pode traer consecuencias”, esgrime.









A la espera de muestreos





El presidente de Rañeiros apunta que esta misma semana desde el CIMA realizarán muestreos en Os Lombos para, en función de ellos, ver qué decisiones se adoptan finalmente. “Nós solicitamos o peche ata a próxima campaña, pero a decisión final tómaa a Consellería do Mar. Precisamente tienen previsto reunirse con la adminsitración autonómica la próxima semana. Será ahí cuando aprovecharán para preguntar si, ante la falta de producto de todo tipo, desde la Consellería “van levar a cabo algún tipo de rexeneración da zona ou algo, porque dende logo nin dende as cofradías nin dende a Asociación de Rañeiros o podemos asumir”.



Que la primera jornada tras la recuperación de la actividad en el libre marisqueo ha sido mala para los rañeiros no solo se evidenció en la falta de embarcaciones en las principales zonas, sino también en las lonjas. Poco marisco y precios notablemente bajos. Este segundo uno de los motivos que esgrimió también Rañeiros para cerrar la extracción en las dos semanas de enero.









Lenta agonía





Para muchos la caída de la producción en Os Lombos es la crónica de una muerte anunciada. De hecho la situación de los bancos de libre marisqueo de Arousa llegó la semana pasada al Parlamento de Galicia y los partidos de la oposición -BNG y PSOE- exigían a la Xunta una acción inmediata en una zona de la que dependen decenas de familias en la Ría. No es la primera vez que esto ocurre y tampoco es nuevo que los patrones de la Ría de Arousa (independientemente de si están dentro de Rañeiros o no) hacen un llamamiento para salvar a este banco marisquero de una situación grave y preocupante para el sector.