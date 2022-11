Ravella advierte de “unha sensible perda de edificabilidade” en Lantero

El gobierno local de Vilagarcía estudiará ahora si incorpora el convenio de Lantero vía revisión general o mediante una modificación puntual. En cualquier caso, advierten de que tendrá que adaptarse a la legislación vigente del suelo, “como advirte o propio TSXG”, por lo que “implicará unha sensible perda de edificabilidade respecto do convenio de 2004”, advierten fuentes municipales.



De hecho, así lo recoge la sentencia del TSXG que insta al Concello a incorporar el convenio urbanístico de las instalaciones de Rosalía de Castro al Plan Xeral. Un mandato que desde Ravella no consideran unha “obriga”, ya que ya lo habrían asumido como tal hace 18 años, aunque no lo ejecutaran todavía a día de hoy.



“No que discrepan os xuíces e o Concello é cal é o procedemento de incorporación, é dicir, a forma (si revisión ou modificación puntual) e non o fondo (a propia inclusión no PXOM). En consecuencia, dificilmente se lle pode obrigar ao Concello a cumprir con algo que xa ten asumido como obriga, unha vez que asinou o convenio en 2004”, señalan fuentes municipales, que inciden en que el convenio señala que la incorporación del convenio se haría “en la próxima revisión del PXOM”.



Cabe recordar que dicho documento establecía un plazo de dos años para tal actuación. “Se houbo inactividade hóuboa dende entón, non dende que o goberno actual decidiu impulsar a revisión do PXOM”, señalan desde Ravella, que recuerda también que desde la Xunta advirtieron en varias ocasiones de que dicho convenio era ilegal, incluso a través de un informe de Urbanismo.



Reacciones

Ravella incide en que el recurso presentado a la sentencia inicial, del Juzgado de lo Contencioso, fue para mostrar su rechazo a que hubiese “inactividade”. Sin embargo, esto es precisamente lo que le achacan desde los grupos de la oposición, que reclaman explicaciones. “Lleva ocho años con el PXOM metido en un cajón. Cada cierto tiempo dice que en los próximos meses lo va a presentar a la oposición y seguimos en el mismo punto que en 2015”, señala Ana Granja, portavoz del Partido Popular, que considera que Vilagarcía “merece un alcalde que asuma las responsabilidades” y recuerda las “innumerables veces” en los que la familia Lantero requirió el cumplimiento del convenio.



“O TSXG acerta de pleno cando sentencia que hai inactividade municipal”, incide Xosé Lois Leirós, del BNG, que acusa al PSOE de vivir en la “improvisación” y de “falta de planificación do traballo”. El nacionalista señala que hay más ejemplos de este tipo y que el resultado será que “seremos os cidadáns os que paguemos as costas do xuízo”.



“Hai un documento xudicial que demostra a incapacidade do goberno local. Tras oito anos foron incapaces de por en marcha o PXOM”, señala Juan Fajardo, de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, que califica de “herdanza envenenada doutro goberno socialista” el convenio con Lantero. El edil incide en que la sentencia demuestra que el equipo de Varela “é un goberno de proxectos electoralistas” que “olvida” el día a día y acusa al alcalde de “facerse un Rajoy”, dejando pasar los problemas hasta que se enquistan. “O lóxico, de calquera normal e digno, houbese establecido unha negociación”. Un mensaje que comparte María de la O Fernández, de Podemos- Marea da Vila. “Atopámonos ante unha das moitas hipotecas que supuxo para Vilagarcía o goberno de Javier Gago”. Los morados señalan que son los socialistas “os causantes da actual situación urbanística” y que “a pesar de dous mandatos consecutivos” la edil de Urbanismo “continúa a eludir as problemáticas relativas ao PXOM”. Podemos aconseja afrontar dichas cuestiones ya que, “finalmente a bola faise máis grande” y advierte de que las consecuencias de la falta de planificación es la “parálise” urbanística”. David Oliveira, por su parte, advierte en la necesidad de cumplir los acuerdos y se pregunta qué pasaría si no lo hiciesen el Puerto o Sanidade.