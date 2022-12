Ravella bate récord en matrimonios civiles y llega a los 78 enlaces en 2022

El Concello de Vilagarcía ha vivido un 2022 de récord, al menos en cuanto a matrimonios civiles oficiados en el Consistorio. En los últimos doce meses han sido 78 las parejas que han elegido Ravella para casarse, superando así la anterior cifra registrada más alta, la de 68 enlaces en 2019. Estos datos los facilita el Concello cada final de año y –como dato a mayores– destaca el hecho de que la mayoría de los enlaces se celebraron entre los meses de julio y octubre y que el concejal más casamentero fue Álvaro Carou con 25 matrimonios seguido de Paola María Mochales con 11.



Lo que está claro es que estos registros demuestran que la pandemia –en la que este tipo de eventos cayeron en picado– ha quedado atrás. De hecho en el año 2020 hubo un aplazamiento masivo de los enlaces y en ese año las restricciones redujeron a 24 las bodas. La recuperación se vivió en 2021 con 51 matrimonios y en 2022 ya se batió el récord.



En el año que está a punto de terminar no hubo ni un solo mes en el que no hubiese una boda. Marzo fue el mes menos elegido con una única celebración en Ravella y octubre y agosto los más concurridos con 13 y 12 ceremonias respectivamente. Los otros dos meses más elegidos por los contrayentes fueron julio y septiembre con 11 celebraciones en cada uno de ellos. Seis parejas optaron por casarse en febrero, las mismas que en abril y en junio, cuatro en enero y tres en mayo, en noviembre y diciembre. La competencia de oficiar las bodas civiles en un Concello corresponden al alcalde que, no obstante, pueden delegar en cualquier miembro de la Corporación por asuntos de agenda o a petición expresa de los novios. De hecho en Vilagarcía oficiaron los enlaces varios concejales.