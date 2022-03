Ravella considera “interesante” el CIFP pero reclama más información sobre el traslado del alumnado

El Concello de Vilagarcía ve con buenos ojos la creación de un Centro Integrado de Formación Profesional en el IES Fermín Bouza Brey, pero echa en falta una mayor coordinación de la Xunta con los padres y con la propia administración municipal.





Así lo señalan desde el gobierno que preside el socialista Alberto Varela, que echa en cara a la Consellería de Educación que avisase con solo dos horas de antelación de “unha reunión moi importante, con presenza de altos cargos e funcionarios”, en la que se explicaron los pormenores de esta medida.





El Concello solicita información sobre el traslado de los alumnos del instituto de Fontercamoa al Cotarelo Valledor, así como concreción sobre los módulos que habrá, inversión, plazos y transporte escolar. “Con todo, e malia que outra vez as formas non foron as desexables, o goberno local considera que o trascendental é que se siga mellorando a oferta educativa en Vilagarcía, o que sen dúbida tamén afecta ao resto da comarca”, señalan fuentes municipales, que reclaman a la Xunta información “precisa” sobre los plazos que se manejan para llevar a cabo esta transformación, así como el plan de transporte público o el tipo de enseñanza que se va a ofertar. El ejecutivo socialista recuerda que “é unha constante” en las conservaciones con los empresarios de la zona la petición de que se tenga en cuenta la realidad del tejido industrial de la ciudad y de su área para la oferta educativa. De hecho, el Concello solicitó en febrero de 2020 una reunión con la Consellería de Educación, para abordar esta cuestión, “pero aquela petición nunca tivo resposta”.





Críticas de VeC

El grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, por su parte, señala que la decisión de la Xunta, “consentida polo Concello”, de trasladar a los alumnos desde As Pistas hasta Sobradelo “é un prexuízo para máis de 300 familias e non responde a ningún criterio educativo nin social”. VeC-EU señala su oposición “decidida” a que se produzca este traslado, que considera un “erro inaceptable” y una “demostración de que o último no que se pensa en calquera das dúas administracións e no que convén á cidadanía”, en referencia al Concello y a la Xunta. La formación cuyo portavoz es Juan Fajardo incide en que, hasta ahora, el centro escolar estaba a una distancia que permitía que los alumnos pudiesen ir andando al centro, mientras que el nuevo centro está a dos kilómetros, “e unha grande parte das familias terán que cambiar os hábitos”. Fajardo considera que la decisión no tiene sentido en térmnos de movilidad ni sociales y culpa también al gobierno local. “As familias do Piñeiriño terán que agradecerlle a Alberto Varela que permitise o cambio de centro. Parece que xa coñecía o atraco e por iso colocou catro baldosas e dúas macetas en compensación, burlándose da xente”, explica el portavoz de VeC-EU.





La formación anima a los padres a mostrar “a súa indignación” contra esta decisión, tomada a “escasos 15 días de que se pechase o prazo” para la matrícula.