Ravella consigna una partida para las obras de la Rúa Pica- Travesía Veiga do Mar

El gobierno local consigna en los Presupuestos de 2022 una partida para específica para las obras de saneamiento de la Rúa Pica y la Travesía Veiga do Mar, en Vilaxoán, por valor de 34.600 euros. Son algunas de las actuaciones previstas en esta zona, ya que unos días atrás la portavoz socialista, Tania García, también anunció las aceras en Ameixeiras, co las que se mejorará la seguridad en el entorno del campo de fútbol y el instituto Cotarelo Valledor.



Son algunas de las peticiones de la plataforma Vilaxoán Esperta que se llevaron al pasado Pleno y que el ejecutivo votó en contra. “As demandas son, evidentemente, moitas máis, pero o goberno local comprométese a ir cumpríndoas en función das dispoñibilidades económicas e tendo en conta que similares solicitides hainas nas demais parroquias e lugares do municipio e os recursos son limitados”, aseguran desde Ravella, que inciden en que Vilaxoán “segue sendo un dos lugares onde se fixeron os maiores investimentos nos últimos anos”. La obra de saneamiento será a en una zona de O Preguntoiro que presenta una difícil orografía, por lo que algunas de las viviendas carecen de saneamiento. Por ello, habrá hque hacer una obra diferente a la habitual, con conexiones individuales y canalización por impulsión.



Esta nueva red se conectará con la existente en Veiga do Mar, donde se sustituirán tramos deteriorados. Vilaxoán Esperta mantiene la concentración prevista para las 17:30 horas de hoy en el alto de O Freixo.