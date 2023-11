Ravella deja en los técnicos la decisión de cerrar la piscina durante las obras

La compatibilidad de las obras de mejora de la piscina municipal de Fontecarmoa y la utilización de las instalaciones por parte de los usuarios la determinarán los técnicos. Así lo manifiesta el alcalde, Alberto Varela, que explica que serán los expertos en seguridad de la obra los que analizarán el caso concreto y verán si es posible mantener la actividad durante el tiempo que duren los trabajos de ampliación de los vestuarios y de restauración de la fachada. La obra ya fue adjudicada hace unos días y está pendiente precisamente de que se aclare qué usos van a poder continuar sin problemas durante la obra. “Parece que algúns se sorprenderían de que, por exemplo, se parase a actividade durante dous meses, como se eles non fixesen obras cando gobernaron e non soubesen como funciona”. Se refiere el regidor socialista a las declaraciones del PP vilagarciano manifestando el temor de que las instalaciones municipales tengan que estar cerradas durante la ejecución del proyecto con la consiguiente afectación para la plantilla de la empresa adjudicataria. De hecho Varela recordó las obras de mejora del pabellón deportivo Castelao –cuando gobernaba el PP y era edila de Deportes Elena Suárez–. “A decisión que se tome ten que ir avalada, en todo caso, pola opinión dos técnicos”. Cierto es que cuando se realizaron obras de magnitud en otras piscinas de la comarca de O Salnés –como el caso de la de Cambados– las instalaciones estuvieron cerradas al público.

Varela aseguró que los trabajos empezarán antes de que termine el año, aunque no ofreció una fecha exacta al respecto.

Cabe recordar que el proyecto de mejora, en el que se invertirán casi medio millón de euros, es la primera fase de una actuación mucho más ambiciosa que contempla la ampliación de la piscina de Fontecarmoa con otro nuevo vaso. En esta primera actuación se ampliarán los vestuarios y se mejorará notablemente la distribución de los mismos en función de las necesidades actuales. Además se remodelará la fachada sur del actual pabellón con una nueva cubierta que dotará a las instalaciones de una mayor protección térmica. Todo se hará con un plan de trabajo con las partes implicadas.