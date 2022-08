Ravella desaconseja el baño en prevención de posible contaminación en las playas y critica a la Xunta por avisar tarde

El enfado en el Concello de Vilagarcía es mayúsculo. Ayer mismo recibía la comunicación de que las tres principales playas del municipio, A Concha, A Compostela y O Preguntoiro, presentaban el pasado día 16 niveles de concentración microbiológica por encima de los parámetros permitidos, y recibir la información tres días después le parece una demora inaceptable, pues posiblemente hayan remitido, indica, pero así “o único que consegue é alarmar a poboación”.



Con todo, a modo de prevención, ha instalado carteles desaconsejando el baño y el alcalde, Alberto Varela, obtuvo el compromiso de recibir los resultados de las últimas analíticas, practicadas ayer, lo antes posible, hoy mismo, esperan desde la administración local.



Ante esta situación, el Ejecutivo municipal volvió a tildar de “completa inutilidade” el protocolo de la Xunta para controlar la calidad sanitaria de las zonas de baño. Detalló que fue ayer al mediodía cuando recibió el resultado de las muestras realizadas hace tres días y en las que se detectaban esos niveles de contaminación, una “lentitude” en un protocolo que “lonxe de servir para detectar a tempo situacións de posibles riscos para a saúde das persoas a efectos de evitalos, o único que consegue é alarmar á poboación a posterior, ao comunicar os episodios contaminantes días despois de que teñan acontecido e cando, moi posiblemente, xa teñen remitido”, manifestaron sus responsables.









“Un simple paripé”





De hecho, aunque desaconsejan el baño de manera preventiva, le preguntan a la Consellería de Sanidade de qué “vale tres despois de terse rexistrado o episodio”. Es por ello que pide más agilidad en estos procedimientos para que “sexan realmente eficaces e non un simple paripé”. Asimismo reclaman que se tengan en cuenta las circunstancias concretas y especiales que se registran cuando se producen estos episodios. Y es que de estos últimos resultados les llama la atención que la concentración microbiológica fuera similar en las tres playas, pese a la distancia existente entre O Preguntoiro y A Compostela, y creen que se debe tener en cuenta que el martes y en las jornadas anteriores hubo vientos de componente sur que, como ya se sabe, llevan hacia el fondo de la ría todo lo que el mar arrastra desde los extremos de Arousa y O Barbanza, desde algas y basura “ata as concentracións bacterianas ou microbiolóxicas de todo o litoral costeiro”, destacaron. De hecho, los vientos cambiaron en las jornadas posteriores y posiblemente la situación de las aguas también, consideran, aunque para certificarlo aún habrá que esperar a las últimas analíticas.



A este respecto, desde Ravella explicaron que han intentado aligerar el proceso, y como ayer era viernes, el propio alcalde contactó con responsables de Sanidade para reclamarle la obtención de los resultados lo antes posible, pues al parecer ayer mismo se tomaron nuevas muestras, y “froito da xestión, obtívose o compromiso do organismo autonómico de comunicalos canto antes, de ser posible, mañá mesmo –por hoy–”.



Con todo, el gobierno vilagarciano exige un nuevo protocolo “rápido e eficaz” con el objetivo de prevenir posibles situaciones de riesgo; una demanda ya trasladada en ocasiones anteriores. De hecho, en mayo, la playa de A Compostela sufrió un episodio similar, pero se resolvió rápidamente. También en aquel momento, el Concello desaconsejó el baño.