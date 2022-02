Ravella dice ahora que hará un estudio de movilidad sobre la Comandancia

El gobierno local da un giro y anuncia ahora que sí será necesario y está previsto realizar un estudio de movilidad sobre la parcela de la Comandancia. Se acogen así los socialistas a lo dicho a este medio por la Consellería de Sanidade, que explicó que será en el proyecto de ejecución del centro de salud en el que se definan los aspectos relacionados con el tráfico. “O goberno local non pode estar máis dacordo con esta afirmación: Se aínda se descoñece por onde plantexan os técnicos os accesos do público e das ambulancias, difícilmente se pode pechar a día de hoxe un estudo de mobilidade”, apuntan fuentes municipales, que indican que “precisamente por iso, o que se fixo ata agora foi un informe de accesibilidade, no que queda meridianamente claro que a Comandancia é o mellor emprazamento, por estar preto do centro, xunto a catro aparcamentos, á parada de autobuses do Cavadelo e a un vial que en dez minutos permite chegar ao Hospital do Salnés”.





No fue hasta ayer cuando el ejecutivo socialista hizo referencia a que dicho informe se ampliaría. De hecho, durante el Pleno del 13 de enero la portavoz socialista, Tania García, dijo textualmente que “existe un estudo de mobilidade de tráfico de xuño de 2021 que está en poder da Xunta de Galicia”. Lo dijo en respuesta a las preguntas de la oposición, y en concreto de Juan Fajardo, de Vilagarcía en Común, y David Oliveira, de Ciudadanos, que solicitaron información sobre si ya estaba hecho el estudio que recogía el convenio con la Consellería.





Fue entonces cuando García Sanmartín dijo que ya había un “estudo” y que estaba en manos de la administración autonómica. Palabras que refrendó, posteriormente, el alcalde. Ahora, desde el ejecutivo tildan de “polémica artificial” esta cuestión y eluden responder a las acusaciones de “mentir” de la oposición, ya que desde la Consellería de Sanidade señalaron que el informe firmado por la Policía Local no lo habían recibido. El ejecutivo tendrá ahora que realizar un estudio más amplio, tal y como solicitaron desde grupos como Podemos, En Común o el Partido Popular.





Uso como vacunódromo

“A oposición pode estar tranquila: O centro de saúde na Comandancia da Mariña vai ser unha realidade e os veciños lembrarán quen estivo a favor e quen en contra; incluso quen estuvo a favor, en contra e ata non compareceu nunha votación decisiva para non ter que estar nin a favor nin en contra”, aseguró la portavoz del ejecutivo.





Desde el gobierno local aseguran “entender” la “lexítima preocupación” sobre lo qué pueda pasar en el futuro, pero reprochan a la oposición que “non se preocupara pola existencia dun estudio de mobilidade previo ao uso da Comandancia, ou do Auditorio, como punto de vacinación e probas de covid; ou pola próxima posta en funcionamento, de novo, da Casa do Mar na mesma zona”.





El gobierno socialista también muestra su sorpresa por el hecho de que la oposición no muestre “esa mesma preocupación” que por la Comandancia “polos problemas de accesibilidade e mobilidade de pacientes, sanitarios e ambulancias que presenta, a día de hoxe, o ambulatorio de San Roque. É evidente que, nun futuro, o paso esporádico do tren polo Ramal pode dificultar o acceso ao centro de saúde da Comandancia, algo que polo visto, hoxe non ocorre para chegar ao ambulatorio de San Roque”, señalan desde Ravella.





Petición de comparecencia

Vilagarcía en Común presentó ayer una solicitud de comparecencia de la teniente de alcalde, Tania García. El grupo que lidera Juan Fajardo habla del nacimiento del “Watercomandancia” y pide al ejecutivo que aclare en qué fecha se envió el informe policial a la Consellería y si consideran que es “asimilable” a un estudio de movilidad. “Vai ser a súa forma de relación coa oposición, mentir en Pleno ou publicamente, sobre informes que, ou non existen como o caso da Praza de Abastos, ou non foron remitidos”, se pregunta Fajardo, que también quiere conocer si este “desencuentro” puede retrasar la ejecución del centro de salud así como el papel de la edil de Sanidade, Matilde Laya, en toda esta polémica. García Sanmartín, por su parte, se muestra dispuesta a comparecer ante el Pleno “cantas veces sexan necesarias e con máis razón cando se trata do centro de saúde que os vilagarciáns queren e que o goberno local defendeu sempre”.