Ravella estudia ejecutar mejoras en el entorno del Parque do Castriño

El Concello de Vilagarcía estudia acometer mejoras varias en el entorno del Parque do Castriño. Así lo confirmaba en la última sesión plenaria la portavoz del gobierno, Tania García. Eso sí, esas mejoras –todavía por definir– serán en temas relacionados con la accesibilidad y con la estética. De esta forma el ejecutivo socialista rechaza las opciones pedidas por algunos de los grupos de la oposición respecto de la colocación de más puntos de luz en la zona y también de dotar a todo ese espacio natural de papeleras. “Seguimos as directrices que tamén se adoptan dende outras administracións como a Xunta de Galicia en espacios naturais. Consideramos que a cidadanía debe ser respetuosa e recoller os residuos que ela mesma xenera”, indica Tania García. Además expone que hay contenedores en zonas próximas, por lo que existen ya facilidades para que los residuos puedan recogerse sin ningún tipo de problema en la zona. “É un bosque, non é un parque como pode ser o Miguel Hernández, daí que queiramos conservalo como tal”, indica. De hecho asegura que no es recomendable la colocación de papeleras dado que “atraen roedores e aves”. Algo que podría contribuir a esparcir todavía más los residuos acumulados. A mayores también defiende la postura del gobierno en este sentido manifestando que colocar papeleras en todo ese entorno implicaría necesitar recursos para ir a vaciarlas.





Bien es cierto que la basura tirada en diferentes puntos del parque es algo que puede verse con un simple paseo por el lugar.





En todo caso el ejecutivo socialista entiende que las mejoras en este entorno –”que as imos facer”– deben ir por otras vías más relacionadas con mejorar los accesos y garantizar que no hay desprendimientos que puedan resultar peligrosos para aquellos usuarios del parque.





El Parque do Castriño y todo el entorno del yacimiento del Castro Alobre fue objeto de actuación en los últimos años por parte de diferentes administraciones. No obstante las críticas por parte de colectivos ecologistas respecto del estado del mismo han sido continuas en los últimos meses. No solo en lo relacionado con la basura, sino también con los accesos y los desprendimientos, así como con actos vandálicos en diferentes puntos. Un espacio que es el pulmón verde de la capital arousana y elegido por muchos vecinos para pasear.