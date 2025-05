Ravella habilitará una app para ver los aparcamientos libres a tiempo real

El Concello de Vilagarcía habilitará un dispositivo electrónico móvil para poder seguir a tiempo real la ocupación de los aparcamientos que hay en la localidad, especialmente los disuasorios. Así lo apuntó el alcalde, Alberto Varela, en el debate de una moción del Partido Popular en un Pleno más corto de lo habitual y con más consensos de los acostumbrados. La propuesta de los conservadores apuntaba a la opción de colocar paneles informativos electrónicos en las principales entradas de la ciudad para que así los conductores en busca de estacionamiento y evitar así vueltas innecesarias por las calles más céntricas con sus consiguientes atascos. Los conservadores –que lograron el apoyo tanto del gobierno como de BNG y EU– criticaron que la fórmula de totems que se ideó este año no es “operativa” y defendieron modelos como los que ya existen en otras localidades como A Estrada o Marín.



El alcalde indicó que su ejecutivo está trabajando en fórmulas modernas que puedan emplearse con el propio teléfono móvil y que se desarrollarán muy pronto precisamente para que con solo un toque en el smartphone pueda verse si hay disponibilidad o no de plazas. El regidor también manifestó que se realizarán muy pronto tareas de mantenimiento en aquellos parkings en los que hay importantes socavones y que, además, el gobierno local está negociando nuevas parcelas para aparcar debido a que algunas –como son la de A Escardia–han quedado inhabilitadas debido a la promoción de viviendas por parte de sus propietarios.

Varela se mostró crítico con el PP, al que le pidió conocer “cal é o seu modelo de cidade, porque non me queda claro se é o que pensa nos peóns ou nos coches”.



Otras formaciones como el BNG reconocieron la necesidad de poner en marcha un mecanismo más efectivo que los grandes tótems que desde las filas de Esquerda Unida denunciaron como “propaganda e publicidade”. Todas las formaciones de la oposición se lamentaron de los problemas de atascos existentes “a calquera hora do día”.



Puesta en valor de Malveiras

En la sesión plenaria, con la abstención del PP, se sacó adelante una moción del BNG en la que reclamaban acciones por parte del ejecutivo local para poner en valor la antigua fábrica de Malveiras, ubicada en Carril. El portavoz nacionalista, Xabier Rodríguez, recordó que es un elemento industrial que debe recuperarse y que podría servir para albergar un Centro de Interpretación. Aunque el izquierdista Juan Fajardo se mostró favorable a luchar por esa recuperación puso el acento en que el problema “é dotar de contido a eses inmobles e dunha programación continua”. De hecho el portavoz de EU hizo referencia a otros inmuebles como el Museo do Ferrocarril “que dende que se abreu non programou actividades e dubido que chegue incluso a un visitante diario”.



El PP apuntó por su parte que no creía necesaria esta obra porque “existen otras muchas cosas que reclaman los vecinos de Carril y todavía por hacer”. Eso sí, optó por la abstención para facilitar su aprobación.