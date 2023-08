Ravella insta a Urbaser a adelantar la negociación para evitar la huelga en plenas fiestas

El alcalde, Alberto Varela, insistió formalmente ante el delegado de Urbaser para adelante a la próxima semana la reunión prevista con los sindicatos para la negociación del convenio. Quieren así los socialistas evitar una huelga que golpearía en pleno corazón de las fiestas patronales.



“Nin ao Concello, nin á empresa, nin aos veciños e veciñas, pero tampouco aos propios traballadores” favorece esta huelga, en palabras de la portavoz del ejecutivo, Tania García, que ayer mantuvo una Xunta de Voceiros con Ana Granja (PP), Xabier Rodríguez (BNG) y Juan Fajardo (EU).



Destacan fuentes municipales que se trató de una “xuntanza moi cordial” en la que se analizaron las circunstancias que llevaron al actual conflicto y la “necesidade de tentar chegar a un acordo” para evitar la huelga, convocada para el miércoles 9 de agosto y con carácter indefinido.



Los socialistas también mantuvieron contactos con los representantes de los trabajadores, en una “dobre labor de mediación”. Cabe recordar que la plantilla reclama la negociación de un convenio que ya se arrastra desde antes de 2021, cuando aceptaron una congelación para que se pudieran llevar a cabo los pliegos, según explicaron los delegados sindicales en una comparecencia reciente. Lo que reclaman ahora es una subida salarial del 15 por ciento en tres años, así como una reordenación de los cuadrantes para poder librar dos días al mes a mayores, sin reducir la jornada y para favorecer la conciliación.

Fajardo pide contundencia

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, señaló al término de la reunión su solidaridad con las demandas de los trabajadores, “primeiro por xustas, xa que levan tres anos co salario conxelad, e logo porque están dentro do que se asinou no acordo nacional de salarios, polo que a empresa non ten escusa”.



Asimismo, el edil señala que durante la Xunta de Voceiros reclamó al gobierno “contundencia” en la defensa de la plantilla, ya que “a empresa parece querer iniciar o seu periplo en Vilagarcía cun conflito”.



Coincide Fajardo con los socialistas, pero también con las manifestaciones hechas el miércoles por el Partido Popular, en que las consecuencias de este conflicto las paga la ciudadanía. “O goberno local debe reclamar á empresa que cumpra correctametne co servizo, xa que este non fixo máis que empeorar desde a entrada da nova concesionaria”. En este sentido, el edil señala que “se antes a limpeza de Vilagarcía era deficiente, hoxe é desastrosa”, de lo que culpa a “unha concesionaria que non cubre os mínimos e que, a día de hoxe, está a incumprir o contrato, xa que non cubre as baixas nin as vacacións, polo que cada día hai menos persoas adicadas á limpeza e recollida do lixo”. Además, incide en que no se realizó la limpieza extraordinaria firmada para los tres primeros meses del contrato.



Fajardo advierte que estará “vixiante” e insta a Ravella a “esixir á empresa que se sente a negociar cunha proposta seria, deixando actitudes prepotentes, que non teñen cabida nas relacións laborais do século XXI.

El BNG, por su parte, también se reunió con los trabajadores y considera “xustas e razonables” sus demandas. Además, los nacionalistas señalan que la empresa era “coñecedora e consciente, no momento de optar á adxudicación, do estado das negociacións por un novo convenio”. La formación ve necesario “desbloquear canto antes estas negociacións” e insta al Concello, como principal “cliente” de Urbaser, a que presiones a la empresa para que se siente con la plantilla, “presentando propostas serias”.. “Lembremos que unha mellora salarial para as 60 familias que a empresa ten en Vilagarcía, na súa maioría residentes no municipio, tamén redundaría na capacidade de gasto daquelas, polo que o comercio e a hostelería locais sairían beneficiadas”, señalan los nacionalistas. La plantilla lleva desde 2021 con los sueldos congelados.