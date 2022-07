Ravella instará a Costas a que ejecute la regeneración integral en Bamio de la playa de O Campanario

Los problemas y deficiencias detectados y denunciados por los vecinos en diferentes puntos de la parroquia de Bamio centralizaron ayer –casi por completo– el debate de la sesión plenaria correspondiente al mes de julio. Fue un pleno con poco contenido –o al menos mucho más corto de lo que acostumbran a ser en Vilagarcía– y que provocó el primer debate a raíz de una moción del PP sobre el estado de la playa de O Campanario. El texto fue aprobado por unanimidad por lo que el gobierno local presidido por Alberto Varela instará a Costas del Estado –que es la que tiene competencias en el arenal– a que acometa una regeneración integral de la zona. Una regeneración que –tal y como coincidían los diferentes portavoces– no solo pasa por realizar aportes de arena, sino también por mejorar la zona del aparcamiento, de las aceras y del muro que hay en el lugar y que tiene una parte de su base “en suspensión”. La moción del PP la defendió Raúl Santamaría, que advirtió que “hace falta ponerse botas de agua para ir a la playa por la cantidad de lodo que hay en ella”. De ahí que reclamase una actuación global “y no parches”. Desde las filas de la oposición –sin excepción– se le exigió al gobierno de Varela a “insistir, insistir e insistir” para adecentar no el propio arenal de Bamio, sino otros que a juicio de los grupos políticos están “en moi mal estado” como la playa de A Concha-Compostela o la de O Preguntoiro. “En Vilaxoán seguen esperando pola area”, recriminó el portavoz de Ciudadanos, David Oliveira. Con respecto a la situación de A Concha-Compostela fue el líder de En Común, Juan Fajardo, el que definió su situación como “lamentable, cando a ela acoden todos os días milleiros de persoas”. Insistió en que “nas nosas praias fai falta rexenerar e usar moito verde para que sexan referencia en toda a comarca”.





Eso sí, todos los grupos coincidieron en que tanto la de O Campanario como la de O Preguntoiro son playas que, para regenerarlas, hay que tener en cuenta la actividad marisquera que en ellas se realiza.







Intervención vecinal





Fue casi al final de la sesión y cuando se dio paso al turno de ruegos y preguntas en las que puede intervenir el público cuando la situación de la parroquia de Bamio volvió a salir a la luz. Dos vecinas se dirigieron directamente al alcalde, Alberto Varela, para invitarlo a “que veña por Bamio e vexa como están as aceras, que non se pode andar con elas”. Señalaron que la maleza invade desde hace semanas zonas de paso y que “solo vinieron a limpiar un día”. Recordaron además que los parques infantiles “están abandonados” y que “no es normal que tengamos una biblioteca cerrada” y que “los vecinos de Bamio llevemos años mendigando muchas cosas”. Referente a O Campanario refrendaron algunas de las demandas que ya habían salido a raíz de la moción de los conservadores incidiendo en que “es cierto que habría que ir a la playa con botas porque hay zonas de acceso totalmente llenas de piedras”. El alcalde –que aseguró que las brigadas sí pasan a limpiar la maleza de forma periódica– las invitó a solicitar una reunión con él para tratar de primera mano las demandas que hay en la parroquia y que ayer salieron de nuevo a la luz.