Ravella pide esperar al proyecto técnico para atajar las filtraciones de gasoil

El gobierno local de Vilagarcía aconseja esperar a la resolución del proyecto técnico elaborado por una firma madrileña para determinar qué medidas serán más efectivas para poner fin a las filtraciones de gasoil en un garaje de un edificio de Doutor Tourón. Representantes del ejecutivo socialista visitaron ayer –en compañía de los propietarios– el garaje en cuestión, un día después de que lo hiciesen los portavoces de la oposición en un encuentro –dicen desde Ravella– al que no fueron invitados.

En la reunión del jueves se habló de la opción de usar decantadores para retirar la gran cantidad de líquido acumulado. Sobre esto el Concello apunta que es una de las propuestas que se estudiará una vez que se pronuncien los técnicos. Recuerdan desde el Concello que el agua que hay en el garaje contiene restos de hidrocarburo que se filtra a través del subsuelo, de ahí que el agua no se pueda retirar con un simple achicado. De hecho debe ser convenientemente tratada para eliminar la sustancia contaminante. Además existe otro problema. La cantidad de líquido es tanta que la opción de utilizar únicamente camiones cisterna se queda corta y no resulta demasiado viable.



Desde el Concello insisten en que desde finales del año pasado el gobierno local mantiene una línea de colaboración directa con los vecinos del edificio afectado para tratar de buscar una solución al problema. De hecho el ejecutivo que preside Alberto Varela cifra en 51.400 euros la cantidad que se lleva gastando en este asunto “pese a non ser causante nin ter responsabilidade algunha na situación”. Eso sí, cabe recordar que el problema ya trasciende al que tienen los vecinos de ese inmueble, dado que en inspecciones de meses atrás también se encontró gasoil en la red pública de alcantarillado, lo que sí obliga a la administración local a actuar.



Desde Ravella reconocen que el problema es complejo y que las posibles medidas adoptar para tratar de resolverlo de forma definitiva y con garantías deben estar avaladas por estudios y proyectos técnicos. Es por eso que el Concello contrató a una empresa madrileña especializada para la elaboración del proyecto de descontaminación del suelo y de las aguas subterráneas. La firma Hera Holding Hábitat Ecología y Restauración Ambiental está redactando el último documento y tiene previsto desplazarse a Vilagarcía el 11 de este mismo mes para realizar un ensayo con equipos de vaciado.