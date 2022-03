Ravella se reunirá con Greenpeace y anuncia que en el PXOM se duplicarán las zonas ajardinadas

El Concello duplicará las zonas verdes en el nuevo Plan Xeral cuya revisión, explican, “está prácticamente rematada”. El documento prevé elevar a 545.287 los metros cuadrados destinados a áreas ajardinadas. Sin embargo, desde el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela matizan que “ese incremento non se dará nos cascos urbanos consolidados, agás que se plantexen solucións imposibles, como tirar edificios para plantar árbores”.





Por ello, señalan desde Ravella, “hai que adaptarse ao que hai”. Así responden a la ONG Greenpeace, que en un comunicado señaló la falta de espacios verdes en Vilagarcía y, en concreto, en proyectos de peatonalizción llevados a cabo por la Concellería de Urbanismo, como los que se hicieron en Praza de Galicia y O Piñeiriño. El Concello señala que se reunirá con Greenpeace para explicar estas políticas peatonalizadoras, que la organización alaba, pero a sus críticas responde que “unha cousa son os novos desenvolvementos urbanos e outra as estruturas xa consolidadas”.





En cuanto a las críticas al proyecto para Arcebispo Lago, fuentes municipales señalan que hay que tener en cuenta “os espazos para circular, sexan peóns ou vehículos de emerxencias, ou as zonas de carga e descarga, os accesos a garaxes, tamén terrazas de establecementos hostaleiros, o mobiliario urbano...”.





El ejecutivo señala que también les gustaría que en el centro de la ciudad hubiese más espacios verdes, “pero a estrutura é a que é” y que Vilagarcía no es una ciudad que se esté levantando desde cero. “A naturalización, como ideal que é, non sempre é posible. E, de feito, para ser estritos, para naturalizar Acebispo Lago habería que utilizar entón auga (a súa orixe foi unha marisma” e non árbores”, señalan desde el Concello, que defiende que el proyecto para esta zona “ninguén pode negar que contribuirá á descarbonización do medio ambiente”. En cualquier caso, el gobierno local agradece el apoyo de Greenpeace a sus políticas de peatonalizaciones y ciclovías.





Podemos pide cambios

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila concuerda con el diagnóstico realizado por Greenpeace. “Calquera habitante de Vilagarcía estará dacordo con esta afirmación sen precisar confirmalo cos datos, senón pola súa experiencia do día a día”, señala la edil morada, María de la O Fernández González. De hecho, Podemos lleva tiempo incidiendo en este mensaje y “en varias ocasións dixemos que o modelo de humanización da Praza de Galicia era erróneo e agora Greenpeace tamén coincide con nós”. La formación considera que “estamos perdendo unha oportunidade única para avanzar en zonas verdes, sen embargo o goberno local está escollendo o formigón e outros elementos urbanos fronte á natureza e as árbores”. Además, Podemos critica el uso reiterado de fuentes de “difícil mantemento” y de “obstáculos que dificultan a mobilidade e accesibilidade”. Estas estructuras, según los morados, aumentan en el proyecto de Arcebispo Lago, que sigue el modelo de Praza de Galicia.





“Que custe de mantemento e recursos require un proxecto como ese?”, se pregunta Fernández González, que denuncia además los problemas que surgen de la colocación de parterres como los de Praza de Galicia, que exigen sistemas de goteo “complexos e de elevado custe, pero que actualmente se atopan ao aire,a pesar da recomendación de que vaian enterrrados” debido a la “continua substitución de prantas”.