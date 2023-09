Ravella revoca el permiso del transformador de Sobradelo y busca una alternativa

El alcalde, Alberto Varela, ordenó revocar la autorización para la instalación de un transformador eléctrico en los terrenos de Outeiro, aprobada inciialmente por la Xunta de Goberno Local y con el objetivo de aclarar las dudas vecinales sobre la propiedad de esta parcela.

Señalan fuentes municipales, en cualquier caso, que no comparten estas "dúbidas veciñais", ya que "tanto no Catasrto como no Inventario de Bens Municipais esa parcela figura como de titularidade da administración local".

Los concejales de Urbanismo y Obras e Servizos, Paola María Mochales y Lino Mouriño, mantuvieron esta mañana un encuentro con representantes vecinales y de la empresa que promueve el transformador eléctrico. Tras este encuentro, el regidor decidió, "por prudencia", revocar la licencia y, en atención de las demandas vecinales, "buscar unha alternativa".

Más tarde, Mouriño se trasladó junto a los técnicos municipales y de la empresa promotora, al lugar previsto inicialmente para el transformador, el campo de Outeiro. Allí se sumaron varios vecinos y las tres partes acordaron buscar alternativas al emplazamiento.

El gobierno local recuerda que la concesión de licencias es un acto reglado y que la instalación del transformador es una iniciativa "dunha empresa Naturgy, que decide investir en mellorar a rede precisamente porque así llo pediron os veciños da zona", señalan desde el Concello. Algo que no niegan en ningún caso los vecinos, que de hecho inciden en que hay problemas de potencia en muchas viviendas, pero rechazan que la ubicación sea en el punto que se utiliza para fiestas y como aparcamiento.

"O goberno local agradece, por iso, a boa disposición da empresa para buscar outra posibilidade de emprazamento e tamén dos representantes veciñais para colaborar nesa busca", señalan fuentes municipales.

De hecho, los vecinos de Sobradelo tienen decidido ir al Pleno para defender una moción de todos los grupos en la que pedirán, por un lado, que se revoque la licencia y, por el otro, que se convoque una reunión a tres bandas entre Concello, vecinos y los propietarios de la parcela colindante, ya que piensan que esta podría ser la alternativa.