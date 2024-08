Reabren la N-640 tras un aparatoso accidente en Sobradelo

Un accidente de tráfico entre dos coches provocó el corte de la N-640 durante una hora y media, aproximadamente. Pese a lo aparatoso del siniestro, solo hay que lamentar una persona herida leve.

Fue sobre las dos y diez minutos de la tarde cuando se dio aviso al Centro de Atención ás Emerxencias de que había un accidente en la carretera general, entre O Piñeirio y Sobradelo. Intervinieron la Policía Local, la Guardia Civil que abrió diligencias al tratarse de una zona de Tráfico y el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil.

La colisión se produjo cerca de la rotonda de Pablo Picasso donde se encuentra el supermercado Eroski. No fue necesario excarcelar a nadie y el herido fue trasladado al Hospital do Salnés, aunque en principio su estado no revestía gravedad. A las 16:40 horas reabrió la carretera al tráfico.