Rechazan a una empresa que concurría al SAF de Vilagarcía porque usó un interlineado simple y un tamaño de letra inferior a 12

Dos de las tres empresas que concurrían al Servizo de Axuda no Fogar de Vilagarcía fueron rechazadas por la mesa de contratación. En uno de los casos, explican que el proyecto técnico presentado no recoge todos los epígrafes establecidos, al no desarrollar la “coherencia global” y su adaptación a la realidad del ayuntamiento.



Más curioso es el motivo de rechazo de la otra empresa. Y es que la mesa señala que no cumple con los criterios de presentación establecidos, ya que “se presenta con un interlineado simple, en vez del de 1,5 líneas, tal y como se especificaba en los pliegos” y que se presentan contenidos en tablas “con un tamaño de letra muy inferior al tamaño 12, establecido como requisito”.

Así, tras el trámite de valoración de las propuestas técnicas solo queda una. Se trata de Serveo Social SL, que tiene un plazo de diez días hábiles para presentar la garantía definitiva, así como toda aquella documentación que no se encuentre disponible en el Registro de Licitadores, según consta en el acta de la Mesa de Contratación, que se reunió el 30 de enero y que estuvo presidida por la concejala de Servizos Sociais, la socialista Tania García.



Entre las mejoras que presenta la oferta de Serveo se encuentra el incremento en 240 sesiones anuales del servicio de rehabilitación terapéutica (fisioterapia), una bolsa anual de 1.200 horas para el SAF y cinco sesiones anuales de limpieza e higiene de carácter especial y urgente en domicilios.



Axuda no Fogar lleva prorrogada de forma forzosa desde diciembre de 2023, es decir, más de un año. En la actualidad es un servicio prestado por Aralia, una empresa que no se presentó, de esta vez, al concurso