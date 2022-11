Reclaman 6.700 euros a Coinba por unas obras realizadas en 2021

La firma caldense Reyni Obras y Servicios S.L. ha presentado una demanda en los juzgados de Primera Instancia de Vilagarcía contra la empresa Coinba en la que le reclama un total de 6.741 euros por una obra ejecutada en el verano de 2021 en la parcela de Vilaxoán y que –según dice el demandante– nunca ha llegado a cobrar. El titular de la firma constructora señala que durante al menos una semana las máquinas estuvieron trabajando en la parcela con el objetivo de ejecutar unas zanjas y canalizaciones para la construcción de unas casetas para los operarios de la empresa. Tras las obras Reyni –con sede social en Caldas– emitió la pertinente factura y asegura que esta fue “recepcionada sin tacha alguna” por parte de los administradores de Coinba en febrero de este mismo año. Incluso –apunta la parte demandante– desde Coinba se les indicó que se les pagaría en un plazo de 30 días. Un plazo que –visto como se han desarrollado los acontecimientos– no se ha cumplido.



En la demanda interpuesta por la firma caldense señalan que se insistió sobre el pago de esta factura en el mes de marzo y que la respuesta de la administración de Coinba fue que no tenían conocimiento de tal recibo ni de la cantidad reclamada. Es más, desde la firma de bacalao exponen que las obras no se corresponden con las que ellos pidieron y – por descontado – tampoco el precio de la misma. De ahí que la firma constructora reclame ahora la cantidad en los juzgados aportando copias de facturas, fotos del antes y después de la obra y demás documentación.



La cuestión es que los administradores de Coinba están obligados ahora a ejecutar más trabajos en las instalaciones de Vilaxoán. Deben hacerlo para retomar una actividad sobre la que se ordenó la paralización tras una inspección de Sanidad y tras la que se exigen una serie de mejoras que la parte sindical considera que son totalmente subsanables, pero de las que todavía nada se sabe. De hecho parte de la plantilla está en ERTE y a la espera de decisiones que –según fuentes sindicales– de momento no se han adoptado. Está –pues– el futuro de una plantilla de una veintena de trabajadores en el limbo y a la espera de movimientos.