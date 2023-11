Este es el recorrido que hacen los puntos limpios móviles e Vilagarcía

El servicio de los puntos limpios móviles puesto en marcha en Vilagarcía repite semanalmente un circuito con parada en catorce emplazamientos diferentes de la localidad. La ruta incluye zonas del casco urbano y también de la periferia con el objetivo de facilitar que el conjunto de los vecinos puedan contribuir a mejorar la gestión de los residuos de forma cómoda sin necesidad de trasladarse a Pinar do Rei. Los contenedores itinerantes pasan una jornada completa en cada una de las escalas, desde las 8 de la mañana de un día concreto a las 7 del día siguiente, excepto el sábado, que se recogen a las once de la noche del mismo día. El circuito empieza los lunes por la mañana en la Rúa do Porto y Praza de Ravella. Los martes están en Praza da Liberdade y Avenida Rosalía de Castro (frente al restaurante Suso). El miércoles en Rúa Florida, en As Carolinas y en la Praza da Constitución, mientras que el jueves están en O Piñeiriño (en la zona peatonal en donde conflúen Camilo José Cela y Álvaro Cunqueiro) y en la Praza de España. Los viernes están en Praza Rafael Pazos y en el Campo da Festa de Sobradelo, mientras que el sábado estarán en la Praza de Abastos y en la avenida Rodrigo de Mendoza, al lado del río. El domingo no presta servicio.

En todo caso el calendario con las localizaciones puede consultarse en este enlace.