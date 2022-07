El reencuentro con la música y los amigos llega con el Atlantic Fest

El Atlantic Fest llega con toda su esencia el próximo fin de semana. Tres días de fiesta y más de actividades en los que la música, los amigos, el ambiente y el paisaje se dan la mano para un reencuentro más que esperado.





Los motores del Atlantic arrancarán el viernes 15, con una fiesta de bienvenida que ya hace tiempo que se les fue de las manos y que es un día más del propio evento, con conciertos como el de Shinova, Nancys Rubias Y Fangoria. El sábado, la música correrá durante todo el día, en un ambiente en el que también habrá espacios gastronómicos, actividades infantiles y zonas chill-out, de la mano de patrocinadores como Martin Códax y su Alma Atlántic, Paco y Lola y Mahou.





Izal y Andrés Calamaro encabezan el cartel del día grande, que también contará con la energía de La Casa Azul, Los Planetas, María Arnal, Quique González o El último vecino, entre otros.





El domingo, la música se traslada al escenario de la peatonal de A Peixería para llegar a “toda la gente de Vilagarcía”, explicó Susana Laya, de la productora New Live, que organiza un evento que cuenta con la colaboración de la Diputación, el Concello, la Xunta a través de Agadic y Turismo y la Autoridad Portuaria.





El evento incluye este año una serie de actividades paralelas, como una exposición de fotografías o presentaciones de libros, que empezarán ya el mismo lunes, para ir haciendo boca.





Laya destacó las actividades infantiles como germen del futuro del festival. “Nos gusta ver a las familias disfrutando del evento”, aseguró. El Atlantic cuenta además con un servicio de transporte ferroviario, con más trenes y descuentos, y con diferentes bolsas de aparcamiento. Además, llegaron a un convenio con el camping de Bamio. “Sin el apoyo de las instituciones no se podría realizar un festival no solamente como lo dejamos en 2019, si no en una versión mejorada”, apuntó Laya.





El alcalde, Alberto Varela, destacó la multitud de eventos que existen en el municipio, mientras que Nava Castro, de Turismo de Galicia, aludió al “paisaxe espectacular” de A Concha. La diputada de Cultura, Vicky Alonso, destacó que el festival Atlantic Fest “é un proxecto que fai provincia”. La entidad provincial estará presente en el evento con el espacio “Descúbreas”, por el que se da a conocer a jóvenes mujeres artistas. Además, la Diputación llevará a la playa de A Concha la campaña contra la violencia sexista. La directora del Puerto, Begoña Mesejo, encuadró el festival en una forma más de abrirse a la ciudad.





La venta de abonos avanza a un ritmo vertiginoso, hasta tal punto que no creen que queden ya en taquilla ninguna de las siete mil que se lanzan. A través de la web, también se puede recargar la pulsera.