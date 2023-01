La reforma del pabellón de Fontecarmoa sufre un nuevo atraso al no presentarse ninguna oferta a la licitación

El pabellón de Fontecarmoa fue construido en 1981. Más de cuarenta años después, su estado no es el más adecuado para la práctica del deporte y, de hecho, los clubes que lo utilizan llevan mucho tiempo demandando su reforma.



A finales del año pasado, el Concello daba la buena noticia: Pistoletazo de salida a la licitación de la reforma del pabellón número 1 de Fontecarmoa. Se trata de una actuación confinanciada a través de un convenio con la Xunta y presupuestada en 1,7 millones de euros.



Sin embargo, la esperada actuación aún se hará derogar un poco más. El concurso público licitado por el Concello para la “Reparación de estructura, sustitución de cuberta, mejora de la envolvente y acondicionamiento interior del pabellón polideportivo de Fontecarmoa” acaba de quedar desierto.



Según las actas publicadas en la Plataforma de Contratos del Estado, no se presentó ninguna oferta, por lo que la Mesa de Contratación propuso la declaración de desierta de la licitación.



La mesa se reunión con fecha del 3 de enero. Por el momento, desde el ejecutivo que preside Alberto Varela no indicaron nada sobre cuáles serán ahora los pasos a dar.



Procesos similares



Lo cierto es que no es el primer obstáculo de este tipo que sufre la administración municipal. Esta temporada está siendo complicada para las licitaciones, debido a la inflación de precios. Aunque ya se registraron problemas en el pasado, con concursos como el del VaiBike o el proyecto de redacción de la ampliación de la piscina de Fontecarmoa, que salió cuatro veces hasta ser adjudicado.



En este sentido, todavía no se sabe nada de los resultados de dicho proyecto, ya que la ampliación y mejora de la piscina de Fontecarmoa es un compromiso del ejecutivo de Alberto Varela no ya en este mando, sino en el anterior. De hecho, la concesión de la gestión está prorrogada en precario y no exenta de problemas.



Por el momento, no parece que vaya a resolverse de forma ágil esta situación, ya que antes de licitar la gestión de la piscina el Concello tendrá que sacar a concurso y ejecutar las obras de ampliación y mejora. A este respecto, fuentes municipales señalaron recientemente que habrá novedades, en breve, sobre el proyecto.



En cuanto a la reforma del pabellón deportivo, se trata de una actuación que busca la modernización completa de las instalaciones, así como la dotación de los equipamientos necesarios para la óptima práctica deportiva y la visualización de los encuentros. El proyecto tiene como objetivo resolver todas las carencias y deficiencias, sobre todo las relacionadas con la humedad y la condensación. Además de la estructura, también se renovará la zona de vestuarios, aseos y el perímetro de la cancha y se pondrán nuevas instalaciones fotovoltaica, eléctrica y de climatización, pasando a situarse en la escala A de eficiencia energética.