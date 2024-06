Reportaje | Bares, qué lugares: Los 55+25 años del Derby y su camino a espacio gastro

Los hermanos Barreiro Moroño abrieron el pub La Bolsa en el año en el que muchos auguraban un gran apagón. Así pues, para 2025 cumplirán el cuarto de siglo. Hace ya dos décadas que detrás de la barra está Rafael, el pequeño de los tres, ya que Manuel y Avelino cambiaron la hostelería por otros sectores profesionales. Con el bar metido en la cabeza desde que era bien niño, el gerente de La Bolsa asegura que allí ve su retiro, poniendo copas y cañas. Los fogones no son lo de él. ¿Cómo fueron sus inicios en la hostelería?

Ya de pequeño me gustaba ayudar en el bar de los padres de un amigo. Después, mis hermanos trabajaban en bares de copas y me llamaban la atención. Empecé a los 15 años, recogiendo copas y, al año siguientes, mis hermanos cogieron el primer pub del Río, desde 1997 hasta 2000, cuando dan el salto a La Bolsa. Yo mientras era camarero de cafeterías y bares de vinos y me fui animando. Cuando Manuel y Avelino deciden dejar la hostelería, me veo con fuerzas para coger La Bolsa y aquí sigo, veinte años después. Aprendí muchas cosas que no sabía. Me fui formando, por ejemplo, en vinos. Siempre digo que mi jubilación será en La Bolsa, porque la hostelería me da vida. El próximo año hacemos 25 y espero hacer 50



¿Qué fue lo mejor y lo peor de todos estos años?

El noventa por ciento de las personas que conozco es gracias al bar. En los 28 años que llevo en la hostelería, lo más duro fue la pandemia, porque no se veía muy claro cómo íbamos a salir. Momentos felices hubo muchos. Lo mejor es el trato del día a día. Ahora me hace muy feliz es ver en mi local a los hijos de los clientes originales, los de los años 2000. ¿En un futuro se ve jubilándose en La Bolsa?

