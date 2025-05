Reportaje | La isla que es “un crimen” no conocer recibe al pueblo de Carril para lucir su capilla

“Hai xente en Vilagarcía que non coñece Cortegada e iso é un crimen”. Son palabras del alcalde, Alberto Varela, dispuesto a acabar con esta afrenta. Ayer fue uno de los primeros pasos, con un acto en el que representantes del pueblo de Carril, “o que máis coida” del parque nacional, pudo conocer de primera mano el resultado de la restauración llevada a cabo en la capilla.



Además, se aprovechó el acto, presidido por el alcalde, Alberto Varela, para una ofrenda floral en el cruceiro, que también se puso en valor durante la intervención llevada a cabo por las consellerías de Cultura y Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.



Varela dijo alegrarse de esta actuación, pero también animó a la administración autonómica y a Parques Nacionais a “seguir facendo investimentos, porque a illa o precisa para que as futuras xeracións poidan entender o que supuxo Cortegada”.



En la visita a la isla situada frente a Carril estuvieron presentes, además del alcalde y otros miembros del gobierno local, concejales de la oposición y representantes de colectivos como AmarCarril, la Asociación de Veciños, la Comisión de Festas do Apóstolo y la cofradía carrilexa.



También Manuel Bóveda, conocido hostelero pero también descendiente de una de las familias desalojada en 1908 de la isla. Fue, junto a Varela, el encargado de depositar una corona de laurel al pie del cruceiro, como un pequeño homenaje a aquellos que perdieron su casa para que el entonces rey se hiciera una residencia que, afortunadamente, nunca llegó a construirse.



Rutas guiadas con 600 plazas



“Cortegada non se entende sen Carril e Carril non se entende sen Cortegada. Ninguén máis que vós valora o que é esta illa, vós sodes os primeiros vixiantes de Cortegada, por moito parque nacional das Illas Atlánticas que teñamos”, dijo Varela, que recordó precisamente como los carrilexos se lanzaron a salvar la isla durante el incendio de 2015, uno de los primeros sucesos que presenció tras ser elegido regidor. En el inicio del acto, Luis Gómez, de Corticata, dio algunas pinceladas sobre la restauración llevada a cabo en la capilla, un templo al que acudían numerosas personas en los siglos en los que la peste era el mayor temor, encomendados precisamente a la Virxen dos Milagres que le da nombre. Hizo hincapié en la bóveda, una de las pocas restauradas en Europa durante este siglo. Una de las críticas que lanzó el gobierno local a la visita de los conselleiros tras la restauración era que no se hubiera contado con el pueblo. Por ello, ayer quisieron solventarlo con un acto que acabó al grito de “Viva Carril”. Cortegada seguirá muy presente, con los viajes que se harán tras los meses gordos del verano, con 600 plazas de visitas guiadas y gratuitas que el Concello pondrá a disposición de la ciudadanía. Además, acogerá actos de Cidade de Libro.