Reportaje | Las verbenas siguen en auge, pero las comisiones están al borde del colapso

Las comisiones de fiestas en pequeñas parroquias de O Barbanza, y en general en el resto de las comarcas arousanas, enfrentan serias dificultades para lidiar con la burocracia, la falta de ayudas institucionales, el alto coste de las orquestas y la escasa implicación de la juventud. El futuro de estas celebraciones tradicionales podría estar en riesgo si no se obtiene más apoyo público y se potencia el relevo generacional.

Organizar una fiesta patronal en pequeñas aldeas es mucho más que decorar sus calles y contratar una orquesta. Detrás de cada celebración hay mucho trabajo de gestiones, visitas puerta por puerta en las casas de los vecinos y una lucha constante contra la burocracia, y contra la falta de compromiso de muchos que no entienden el verdadero peso que conlleva esta organización.

“O de andar pedindo os donativos polas casas é un traballo moi grande, e con Facenda temos que andar con ollo”

En Olveira (Ribeira), la comisión de fiestas que rinde homenaje cada año a su patrona, Santa María, resurgió en 2022 tras más de una década de parón. “Deixámola uns anos, non sei se dez ou así, e volvémola coller no ano 2023 ou no 2022, máis ou menos. Cando retomamos, eramos máis ben os mesmos, pero despois había mozos que tiñan ganas de axudar e xuntáronse”, explican.

Sin embargo, reconocen que lograr implicación estable de las nuevas generaciones es complicado. “Desde fóra parece todo moi bonito, pero á hora da verdade din: ‘hoxe non podo, hoxe teño non sei que...’. Sobre todo a xente nova, que ten unha axenda moi apretada e cústalles priorizar”.

La presión de Portos

A pesar de que en Olveira la relación con el Concello de Ribeira suele ser fluida y los permisos se tramitan con agilidad, los integrantes de la comisión señalan que la burocracia es uno de los grandes obstáculos, especialmente en lugares donde hay que lidiar con organismos como Portos de Galicia.



“Nós non temos problema porque non temos Portos, pero os que teñen que lidar con Portos xa o teñen máis compl que lles piden unha memoria cun plan de emerxencias e cousas así”, aseguran.

Precisamente este problema lo vivió la Comision de Festas de Aguiño hace apenas unos meses, cuando el organismo de la Xunta le exigió una fianza de tres euros por cada metro cuadrado solicitado para la Festa da Xuventude suponiendo esto un coste de 6.000 a 7.000 euros. Esta presión económica obligó a la directiva a anunciar su dimisión y, por lo tanto, el cese de la entidad.

Recaudación puerta por puerta

Otro gran reto es el aspecto económico. Solo una fiesta “normalita” puede rondar los 6.000 o 7.000 euros, y eso sin aspirar a grandes nombres: “Os prezos das orquestras están desorbitados. Van subindo e, aínda que pareza mentira, teñen moitísimo traballo. Se non as contratas a comezos de ano, e tes unha data de festa moi concorrida -en pleno verán-, xa non tes onde escoller. E, á hora de negociar, a verdade é que non rebaixen moito o prezo”, comentan desde Olveira.

“Non podemos traer nada, como moito unha disco móbil, porque hoxe unha orquestra

é inviable”

Además, el problema económico no solo reside en el pago, sino también en la recaudación de los fondos, ya que el sistema tradicional sigue siendo el elegido por muchas comisiones: ir casa por casa pidiendo donativos. “É un traballo moi grande e tamén penso que, a nivel de Facenda, tes que andar con bastante coidado”.

Una opción que manejan por comodidad sería el Bizum, señalando que “sería moito máis fácil, pero despois igual Facenda o que recibes por un lado sácacho por outro”.

Menos población, mayor reto

Por su parte, en la parroquia de Bealo, en el municipio de Boiro, el panorama es similar, aunque más acentuado por el reducido tamaño del lugar. “Bealo é moi pequeno, é unha parroquia de 200 veciños e para facer unha festa hai que traballar moito. Non son as festas de Boiro”.

El presidente de la comisión asegura que son solo siete ahora mismo los que integran la organización, e insiste en que el apoyo del Concello es muy necesario para poder celebrar su tradicional Romería de San Ramón de Bealo.

“O Concello colabora, pero colabora pouco; tiña que facer moito máis. E iso que a nosa festa está declarada de interese turístico galego. Pero a colaboración é moi pouca, entón, ao sermos poucos veciños, temos que dedicarnos a traballar”.

Desde la Comisión de Festas de Bealo temen que si la situación no cambia, estas fiestas desaparezcan, alegando que sí hay “cousas que se poden facer” para prestar apoyo a las comisiones, pero “teñen que querer os políticos”.

Más fiestas y mayor coste

Tanto en Olveira como en Bealo coinciden en que, tras el parón de la pandemia, ha habido un repunte de fiestas veraniegas en la comarca, pero muchos ven esto como algo pasajero: “Hai moitas festas, é certo, pero iso durará un ano ou dous, logo vanse cansar, porque non podemos traer nada, como moito unha disco móbil, porque hoxe en día unha orquestra custa unha barbaridade”, explican, poniendo como ejemplo el grupo musical París de Noia que puede alcanzar un coste 17.000 euros máis IVA, “e para unha parroquia como Bealo iso é unha animalada”.

En cuanto a la recaudación, el método viene a ser el mismo que comentaban desde Olveira, visitan las casas de los vecinos para recibir el donativo, pero esta labor no solo se vuelve laboriosa por el propio hecho de visitar todas las viviendas, sino también porque hay muchos que se niegan a pagar. “A algunhas tes que ir catro ou cinco veces”, lamentan.

Desde Bealo destacan también la importancia de la tradición de una romería que cuenta con más de 300 años de historia, como es el caso de San Ramón. “É de toda a vida, a xente ten costume e creo que é unha tradición que hay que coidar”, sostiene el boirense.

Lo que está claro es que el futuro de estas celebraciones tradicionales está en entredicho si no se actúa desde lo público. Más facilidades burocráticas, vías modernas de financiación y un respaldo económico real podrían evitar el desgaste de quienes cada año intentan mantener vivas las tradiciones que sus tierras han acogido -en algunos casos- desde hace centenares de años.