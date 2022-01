Los restauradores estiman que la retirada de la cruz falangista llevará unos 20 días

Los restauradores que se encargan de la retirada de la cruz y las placas falangistas de la fachada de la iglesia parroquial estiman que los trabajos puedan estar listos en unos 15 o 20 días. “Todo depende de lo que nos encontremos, porque estamos hablando de que va a ser un trabajo milimétrico y muy medido porque estamos actuando en un bien patrimonial”, explica la restauradora Iria López. Después de la colocación de los andamios para cercar la zona de trabajo ayer el equipo de restauración pintó los nombres de las placas de rojo para proceder a su “documentación y digitalización, porque no deja de ser algo histórico”. Tras esto empezaron con las catas en las placas de piedra para comprobar cómo es el sistema de anclaje de las mismas y ver cómo se puede actuar en ellas. “Esto no se sostiene únicamente con hormigón, sino que lo más probable es que haya unos anclajes y eso es lo que tenemos que determinar para saber como vamos a seguir con la obra”, explica López.



La restauradora no sabe a ciencia cierta si las placas van a poder retirarse enteras. “Depende de los anclajes”, insiste.



Una vez retirados los símbolos falangistas lo que se hará es intentar que la zona quede lo más parecida posible al otro lado de la puerta del templo. “Para ello se pondrá piedra y se entonará para que haya cierto equilibrio en cuanto al color con esta que tiene ya la iglesia que es mucho más vieja. Con el tiempo ya quedará todo igual”, explica la experta.



Los trabajos de retirada de la cruz y las placas falangistas de la iglesia de Santa Eulalia dan respuesta a una demanda de hace años y hacen cumplir la Ley de Memoria Histórica. Los trabajos se realizan con cargo a una subvención de la Diputación para esta finalidad y han sido encargados a la restauradora Iria López que es la que ahora está a pie de templo realizando las tareas necesarias.